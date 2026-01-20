Размер шрифта
Под Краснодаром БПЛА упал на жилой дом

Mash: в пригороде Краснодара дрон упал на жилой дом, есть пострадавшие
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В пригороде Краснодара беспилотник упал на жилой дом, сообщает Mash.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Местные жители рассказали, что обломки дрона разлетелись по двору и повредили около десяти автомобилей. Пять из машин загорелись. При налете разрушены шесть балконов, повреждены минимум 12 квартир и разбиты окна. В здании начался пожар.

«У меня все окна повылетали со стеклом. Прилетело, короче», — говорит один из очевидцев на видео.

На этом фоне оперштаб Краснодарского края со ссылкой на данные единой дежурно-диспетчерской службы города в 23:13 сообщил об отсутствии повреждений при отражении атаки БПЛА.

До этого очевидцы заявили о серии взрывов над Орлом. Они услышали более 10 мощных взрывов в разных районах города.

Ранее «Газета.Ru» писала, какими беспилотниками Украина бьет по России.

