Очевидцы сообщили о взрывах над Орлом

Серия взрывов произошла над Орлом, ПВО отражает атаку, рассказали очевидцы. Об этом сообщил Life со ссылкой на SHOT.

Местные жители утверждают, что всего было слышно более 10 мощных взрывов в разных районах города. Официальной информации на данный момент не поступало.

На данный момент в регионе действует режим ракетной опасности. Губернатор региона Андрей Клычков призвал местных жителей не выходить на улицу, держаться подальше от окон.

Вечером 20 января сообщалось, что силы противовоздушной обороны России за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией РФ 60 украинских беспилотников.

До этого в оборонном ведомстве сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки выявили и сбили четыре управляемые авиационные бомбы, пять реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Ранее беспилотники ВСУ атаковали Брянскую область.