Политика

Трамп пошутил о переименовании Мексиканского залива в честь себя

Трамп пошутил, что хотел переименовать Мексиканский залив в свою честь
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп пошутил во время брифинга в Белом доме, что хотел назвать Мексиканский залив в свою честь.

«Почему это Мексиканский залив? Это должен быть Американский залив. Я собирался назвать его заливом Трампа», — сказал политик.

Глава государства добавил, что с ним бы расправились, если бы он это сделал, поэтому он отказался от переименования. В конце речи Трамп заявил, что пошутил.

21 января 2025 года президент США подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли.

Во время первого года своего президентства Трамп также собирался переименовать Персидский залив в Арабский. Впоследствии он отказался от этой идеи, когда официальные лица Ирана дали понять, что будут решительно выступать против такого шага.

Ранее мексиканцы отомстили Трампу, переименовав американо.

