Найдено решение главной загадки современной космологии

Астрономы нашли необычный способ приблизиться к решению одной из главных загадок современной космологии — так называемого «напряжения Хаббла», связанного с разными оценками скорости расширения Вселенной. Речь идет об открытии двух далеких сверхновых, свет которых был многократно усилен и «раздвоен» за счет эффекта гравитационного линзирования. Об этом сообщает портал Universe Today (UT).

Скорость расширения Вселенной описывается постоянной Хаббла. При ее измерении разными методами ученые получают несовпадающие значения: около 67 км/с на мегапарсек при анализе реликтового излучения и примерно 73 км/с на мегапарсек при использовании «стандартных свечей», в частности сверхновых типа Ia. Это расхождение сохраняется уже много лет и может указывать либо на систематические ошибки, либо на необходимость новой физики.

В рамках программы VENUS, которую ведут с помощью космического телескопа James Webb, исследователи обнаружили две сильно линзированные сверхновые — SN Ares и SN Athena. Они взорвались миллиарды лет назад, когда Вселенной было около 4 и 6,5 млрд лет соответственно. Их свет проходит через массивные скопления галактик, которые искривляют пространство-время и разделяют изображение одной и той же сверхновой на несколько, приходящих к наблюдателю с разной задержкой.

Именно эти временные задержки и представляют особую ценность. Для SN Athena повторные изображения ожидаются уже через два–три года, а для SN Ares — примерно через 60 лет. Разница во времени прихода света напрямую зависит от скорости расширения Вселенной, поэтому такие объекты позволяют измерить постоянную Хаббла «в один шаг», без сложной цепочки промежуточных калибровок.

По словам астрономов, столь длинная и заранее предсказуемая задержка между изображениями линзированной сверхновой наблюдается впервые. Это делает SN Ares уникальным «космическим экспериментом», который будущие поколения ученых смогут использовать для чрезвычайно точной проверки космологических моделей. SN Athena, в свою очередь, даст независимую оценку постоянной Хаббла уже в ближайшие годы.

Исследователи подчеркивают, что подобные наблюдения особенно важны на фоне сохраняющегося расхождения в измерениях скорости расширения Вселенной. Новые данные могут либо подтвердить необходимость пересмотра стандартной космологической модели, либо указать на скрытые источники ошибок в существующих методах.

