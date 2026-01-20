Размер шрифта
Пьяный мужчина избил возлюбленную после ссоры в российском городе

В Новокузнецке пьяный мужчина избил возлюбленную после ссоры
Shutterstock

В Новокузнецке 35-летнего мужчину задержали за избиение возлюбленной. Об этом сообщает ГУ Росгвардии по региону.

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Авиаторов. Росгвардейцы прибыли на вызов, и 35-летняя женщина сообщила, что сожитель избил ее. Предварительно, они вместе распивали алкоголь, и между ними случилась ссора. В ходе конфликта мужчина дважды ударил избранницу локтем по лицу.

В результате женщина получила травмы. Опасаясь продолжения избиения, она вызвала правоохранителей. Пьяного подозреваемого задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

Ранее россиянин избил возлюбленную кочергой из-за собачьего корма.

