Силы ПВО уничтожили над российской территорией более 50 украинских беспилотников

Минобороны: за три часа над регионами России сбито 53 украинских дрона

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение трех часов сбили над российскими регионами 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Больше всего дронов — 29 — было уничтожено над акваторией Азовского моря. По семь беспилотников сбито над акваторией Черного моря и территорией Краснодарского края. Шесть воздушных целей перехвачено над Крымом, две — над Ростовской областью, по одной — над Белгородской и Курской областями.

20 января министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией страны 60 украинских беспилотников. Из них 35 БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря, 16 беспилотников беспилотников перехватили над территорией Крыма, шесть дронов уничтожили над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Белгородской области.

Ранее ВСУ более 60 раз за сутки атаковали Курское приграничье.