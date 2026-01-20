Школьник грел градусник в духовке, чтобы не идти на уроки, и устроил взрыв

В Германии девятилетний ребенок устроил взрыв в собственном доме, пытаясь притвориться больным. Об этом сообщает Der Spiegel.

Мальчик поместил ртутный термометр в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов Цельсия. Он хотел нагреть устройство, чтобы не идти на занятия. Градусник взорвался, повредив кухонную технику. Пострадавших нет, духовой шкаф пришлось изъять и отправить на утилизацию.

До этого в Удмуртии 13-летний школьник, оставшись один дома, едва не сжег квартиру, пытаясь приготовить еду. Подросток решил приготовить себе чипсы, но перегрел масло. Мальчик попытался справиться с огнем самостоятельно. Сначала он схватил огнетушитель, но тот оказался нерабочим. Затем попробовал сбить пламя тряпкой, однако это не помогло. Не поддавшись панике, школьник позвонил по номеру «112», объяснил ситуацию диспетчеру и, забрав собаку, выбежал из квартиры на улицу.

Ранее в Иркутской области двухлетний мальчик поджег матрас и спалил дом.