В Адыгее украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом

В поселке Новая Адыгея удар дрона повредил не менее 25 квартир в жилом доме

В результате удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в посёлке Новая Адыгея в Тахтамукайском муниципальном районе Республики Адыгея повреждения получили не менее 25 квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время из здания эвакуированы все жильцы. Они будут временно размещены в ближайшей школе. Информация о пострадавших не поступала.

20 января стало известно, что над Орлом произошла серия мощных взрывов.

В этот же день Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией страны 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Брянскую область, повредив два дома и несколько транспортных средств.

Ранее ВСУ более 60 раз за сутки атаковали Курское приграничье.