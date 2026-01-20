Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В Адыгее украинский БПЛА атаковал многоквартирный дом

В поселке Новая Адыгея удар дрона повредил не менее 25 квартир в жилом доме
Evgeniy Maloletka/AP

В результате удара украинского беспилотника по многоэтажному дому в посёлке Новая Адыгея в Тахтамукайском муниципальном районе Республики Адыгея повреждения получили не менее 25 квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время из здания эвакуированы все жильцы. Они будут временно размещены в ближайшей школе. Информация о пострадавших не поступала.

20 января стало известно, что над Орлом произошла серия мощных взрывов.

В этот же день Минобороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны за четыре часа перехватили и уничтожили над территорией страны 60 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали Брянскую область, повредив два дома и несколько транспортных средств.

Ранее ВСУ более 60 раз за сутки атаковали Курское приграничье.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27669145_rnd_2",
    "video_id": "record::7297f606-c534-4d00-a09d-ef24b7d78571"
}
 
Теперь вы знаете
Не поручайте это нейросетям. Где автоматизация может обернуться катастрофой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+