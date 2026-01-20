Размер шрифта
В Курской области в результате аварии произошло масштабное отключение отопления

Авария в Железногорске оставила без отопления и горячей воды более 140 домов
Kseniiia Zhuk/Shutterstock/FOTODOM

В результате аварии в городе Железногорске Курской области более 140 многоквартирных домов и 18 социальных объектов остались без отопления и горячей воды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что городскую магистральную тепловую сеть прорвало в двух местах. Ремонтно-восстановительными работами, которые идут на большой площади, руководит министр жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Курской области.

Хинштейн дал поручение мэру Железногорска обеспечить пострадавших отопительной техникой, прежде всего семьи с маленькими детьми.

Губернатор подчеркнул, что тепло в дома начнет подаваться уже в ближайшие часы, а все ремонтные работы завершатся уже к утру.

20 января сообщалось, что в Советском районе Волгограда произошла коммунальная авария, в результате которой прекратилась подача отопления и горячей воды на несколько улиц в микрорайоне Тулака.

Ранее жители Челябинской области пожаловались на отсутствие электричества в 30-градусные морозы. 

