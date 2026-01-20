Долина уклончиво ответила, где она живет после передачи квартиры

Долина не уточнила, где она живет после передачи квартиры Лурье

Народная артистка России, певица Лариса Долина не стала отвечать на вопрос журналистов о том, где она живет после передачи квартиры Полине Лурье, отметив, что она «устроилась хорошо». Ее слова передает газета «Известия».

Певица Долина также сказала, что ее продолжают поддерживать поклонники.

До этого сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена, исполнительное производство — тоже. Полина Лурье получила ключи и теперь может заходить в квартиру уже как в пространство под ремонт.

Лариса Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи Полине Лурье своей квартиры в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Суд встал на сторону Долиной и вынес решение о возврате жилья, при этом не обязав покупательницу выплатить деньги — в результате она осталась и без квартиры, и без средств. Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил права покупательницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Долина вернулась в Россию и дала концерт.