Политика

Захарова назвала «фестивалем абсурдистики» форум в Давосе

Захарова сравнила форум в Давосе с фестивалем абсурдистики
Максим Блинов/РИА Новости

Всемирный экономический форум в Давосе — это международный «театральный фестиваль абсурдистики». Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Читаю новости из Давоса. Знаете, есть театр абсурда. А это даже не его гастроли, а международный театральный фестиваль абсурдистики», — отметила дипломат.

Захарова уточнила, что ей больше всего понравилось предложение президента Финляндии, которая является демократической страной, Александра Стубба сходить в сауну с американским коллегой Дональдом Трампом для решения проблемы Гренландии (часть другого демократического государства).

По словам представителя МИД, она аплодирует стоя западной трактовке прав человека и либеральных ценностей.

20 января специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев выразил мнение, что совместный поход Александра Стубба и Дональда Трампа в сауну не решит ситуацию вокруг Гренландии.

Ранее в МИД Дании призвали Европу показать Трампу силу.

