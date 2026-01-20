Калужский пенсионер не выжил, обварившись кипятком у себя дома

В Обнинске пенсионер не выжил, обварившись кипятком у себя дома

В Калужской области 75-летний мужчина обварился кипятком у себя дома и не выжил. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов города. Пенсионер при пользовании горячей водой получил ожоги, после чего его госпитализировали в медицинское учреждение. Мужчина провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого женщина из Обнинска получила ожог второй степени из-за полотенцесушителя. После случившегося пострадавшая связалась с управляющей компанией — аварийная служба оперативно отреагировала и провела работы по снижению температуры горячей воды в системе.

Ранее россиянин парился в бане и случайно окатил себя кипятком, перепутав ведра.