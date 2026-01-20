Премьер Гренландии не исключил вероятность применения военной силы против острова

Военное нападение на Гренландию маловероятно, но полностью исключать такой сценарий нельзя. Об этом на пресс-конференции в Нууке сообщил глава правительства острова Йенс-Фредерик Нильсен, передает The Guardian.

По его словам, в случае нападения на Гренландию, являющуюся частью НАТО, это будет иметь последствия для всего мира.

«Маловероятно, что будет применена военная сила, но и это не исключено, другая сторона ясно дала это понять», — отметил премьер-министр.

Нильсен также заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что острову потребуется более значительное военное присутствие на фоне растущей напряженности в Арктике.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако американский президент Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января глава Белого дома заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских Вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее в Дании предрекли войну с США в случае вторжения в Гренландию.