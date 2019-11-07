Главный инвестор: о чем Путин договорился с Токаевым

Президент России Владимир Путин встретился с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Омске. Там сегодня проходит ХVI форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана, в рамках которого стороны подписали ряд документов о сотрудничестве.

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В центре переговоров двух лидеров — вопросы двусторонних отношений и сотрудничества между странами. Особое внимание было уделено теме экономического взаимодействия.

«Значительно расширилось торгово-инвестиционное взаимодействие. С 2003 по 2018 год объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 триллиона тенге, или почти $19 млрд. Очень хорошо, что темпы роста торговли между нашими государствами не снижаются, они продолжают расти», — подчеркнул глава Казахстана.

Он также отметил рост инвестиций между странами. По словам Токаева, приток прямых российских инвестиций с 2005 по 2018 год составил $14 млрд, в то время как общий объем инвестиций Казахстана в Россию составил более $4 млрд.

«Это третье место в общем портфеле казахстанских инвестиций за рубеж», — отметил Токаев.

Кроме того, президент Казахстана заявил, что стороны должны стремиться к более тесному сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

«В последние годы часто поднимается вопрос о совместном выходе на рынки третьих стран, но пока результатов нет… Сегодня Россия и Казахстан входят в десятку крупнейших экспортеров пшеницы. И в качестве таковых мы часто конкурируем друг с другом, порою контрпродуктивно для наших производителей. Поэтому нам нужна координация и в этом направлении», — подчеркнул Токаев.

Владимир Путин, в свою очередь, также обратил внимание, что Россия является главным инвестором в экономику Казахстана.

«Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств», — пообещал глава РФ.

Еще одной ключевой темой переговоров двух лидеров стала программа приграничного сотрудничества, концепция которой была разработана в рамках форума. Как заявил российский президент, федеральные ведомства и регионы обеих стран должны активнее переходить к реализации программы.

«Важно, чтобы региональные власти наших стран, все федеральные ведомства активнее подключились к содержательному наполнению этой программы конкретными проектами, конкретными идеями и инициативами», — подчеркнул Путин.

По словам президента РФ, программа направлена на улучшение приграничной инфраструктуры и расширение пропускной способности пограничных пунктов. Москва, в свою очередь, готова к усилению промышленной кооперации в приграничной зоне, а также созданию совместных предприятий.

Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи выразил согласие с российским лидером. Он также призвал к расширению и открытию дополнительных пунктов пропуска.

«Необходимо также расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов, действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям, поэтому предстоит большая работа. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе, в рамках мегапроекта «Один пояс, один путь» и «Север-Юг», — заявил он.

По словам Токаева, программа приграничного сотрудничества охватит 20 областей Казахстана и России.

В ходе переговоров концепция программы была подписана обеими странами. Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин, подписавший документ с российской стороны, отметил, что успешная реализация программы будет способствовать взаимной торговле и увеличению доходов от транзита.

«Одним из ключевых элементов наших совместных действий, развязывающих этот проблемный узел, должна стать реализация совместной масштабной программы по реконструкции и модернизации пунктов пропуска на всем участке российско-казахстанской границы», — сказал Орешкин.

В целом, оба лидера положительно оценили целесообразность проведения форума межрегионального сотрудничества двух стран. Владимир Путин отметил, что такие мероприятия всегда приносили ощутимые результаты для обеих сторон.

«Убежден, что работа нынешнего форума внесет вклад не только в развитие связей по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнерства», — подчеркнул президент РФ.

Следующий форум пройдет в 2020 году. Токаев в ходе встречи предложил, чтобы мероприятие состоялось в казахстанском Кокшетау. Его российский коллега поддержал эту идею.