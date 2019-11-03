«Подлог и фейк»: Захарова опровергла материал NYT

Газета The New York Times (NYT) намеренно не стала рассказывать своим читателям о тех фактах, которые были предоставлены МИД РФ, заявила официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова, комментируя публикацию о задержке рейса с больным военным атташе США, которая якобы имела место в августе.

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По мнению дипломата, материал под названием «Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы» является фейком и «подлогом в чистом виде».

В статье, в частности, утверждается, что летом этого года российские власти якобы задержали рейс из Москвы на несколько часов. В самолете находился заболевший военный атташе США. Эту информацию передали журналистам источники издания в администрации Соединенных Штатов.

Вместе с тем NYT не раскрывает имени американского атташе, которому требовался медицинский осмотр в Германии. «Был сотрудник [американского] министерства обороны из посольства в России, которого надо было эвакуировать по медицинским причинам из посольства США в России», — сообщила газете официальный представитель Пентагона Карла Глисон.

По данным издания, посольство США и Госдепартамент выразили протест против задержки самолета. В итоге «все сгладили посредством дипломатических каналов», и атташе отправился из Москвы в ФРГ. Газета приводит выдержки из заявления МИД России. В них говорилось, что задержка произошла из-за того, что врачи американца по ошибке были заявлены как члены экипажа. На их переоформление ушло время.

Кроме того, была незначительная задержка при погрузке пассажиров на борт, утверждает американское СМИ. Атташе, как отмечает NYT, отправляли специальным медицинским бортом, а не обычным пассажирским судном. Почему был выбран именно такой способ перевозки, источники издания не поясняют.

Мария Захарова в своем заявлении напомнила, что 11 октября, за две недели до публикации статьи, российское внешнеполитическое ведомство направило по просьбе СМИ разъяснения ситуации. В них говорилось, что взлет состоялся без задержек. Более того, самолет вылетел на пять минут раньше времени, указанного в заявке, подчеркивает дипломат.

«Пять минут, которые подвели The New York Times. Под фейк», — написала представитель ведомства в Facebook.

Вместе с тем она рассказала, как на самом деле разворачивалась ситуация с «задержкой» вылета. «Тезис о якобы имевшей место задержке рейса был аргументированно опровергнут. Несмотря на это, американское издание намерено скрыло от аудитории изложенную в комментарии министерства хронологию событий, предоставив искаженную версию событий, не приводя при этом ссылки на факты», — заявила Захарова.

В частности, в комментарии российских дипломатов говорилось, что «за пять с половиной часов до первоначально намеченного времени взлета именно авиаперевозчик перенес отправление на один час позже». После этого российская сторона сделала все возможное, чтобы минимизировать задержку, которая возникла из-за неправильно оформленных документов прилетевших спецбортом иностранных врачей. Их ошибочно включили в состав экипажа. На исправление бумаг ушло 20 минут, однако посадка на самолет началась, как положено, за 40 минут до взлета.

«Самолет вылетел на пять минут раньше заявленного авиакомпанией и утвержденного службами в пролетных документах времени, что в принципе делает всю историю о намеренной задержке рейса бессмысленной!» — указала Захарова, назвав материал «фейком», поскольку у издания были факты и их не стали публиковать.

«Подобный материал — это скандал. Подлог в чистом виде», — резюмировала официальный представитель ведомства.

Вместе с тем Захарова выложила и текст заявления российского министерства. «Взлет осуществлен на пять минут раньше времени, указанного в заявке. Изложенные факты наглядно свидетельствуют, что российские власти каких-либо препон вылету американского дипломата не создавали. Более того, оказывали ему всяческое содействие в сложившейся гуманитарной ситуации», — говорится в документе. В связи с этим нет никаких оснований, чтобы предъявлять претензии к действиям служб аэропорта, подчеркивают дипломаты.

По их словам, болезнь военного атташе «оказалась нетяжелой». «Он давно поправился и вернулся к месту своей работы в Москве», — говорится в комментарии, который был отправлен в редакцию NYT.