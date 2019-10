Задушить критиков: Трамп отказался от либеральных газет

Белый дом хочет полностью отказаться от подписки федеральных ведомств на газеты The New York Times и The Washington Post. Администрация президента США мотивирует это желанием сэкономить средства налогоплательщиков, однако в самих СМИ в подобном шаге видят цензуру.

«Не продлевать подписку — это значительная экономия средств», — приводит The Wall Street Journal слова пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм. Она добавила, что отказ от подписки на газеты позволит Соединенным Штатам сэкономить сотни тысяч долларов налогоплательщиков.

Трамп давно точит зуб на оба издания. Он много раз пренебрежительно отзывался об их публикациях, называя их «фейками». В четверг газеты The New York Times и The Washington Post в печатном виде уже не поступили в Белый дом.

Хотя Трамп как человек старой формации любит читать бумажные газеты, предпочтение он отдает все же телевизору — его любимым каналом является Fox. В свою очередь администрация готовит для президента США выжимки из публикаций в различных печатных СМИ.

Нежелание подписывать президента на издания, которые являются флагманами либеральной журналистики, может говорить об определенной цензуре.

«Трамп отрезает те СМИ, которые не дают ему чувствовать себя красивым и могущественным»,

— иронизирует The Daily Beast.

«Столкнувшись с быстрорастущим расследованием импичмента и потенциально жесткой борьбой за переизбрание, Трамп собирается пойти еще дальше, чем обычно, чтобы попытаться изгнать или нанести ответный удар по новостным каналам, которые он считает недружественными», — отмечается в материале издания.

В беседе с «Газетой.Ru» журналист-американист Николай Покровский отмечает, что ситуация с отказом Белого дома от подписки напоминает ему происходившее в США в 1970-е годы, когда почтовая служба под различными предлогами отказывалась выдавать либеральной прессе лицензии на более дешевую пересылку.

«Это была практически первичная цензура», — говорит Покровский, который в свое время написал об этом научную работу.

Отношение к либеральным СМИ в Белом доме при Трампе значительно ухудшилось — журналистам начали отказывать в интервью, их неохотно приглашают на пресс-конференции, а президент США позволяет себе публично унижать журналистов.

В конце 2018 года Трамп вступил в публичную полемику с сотрудником CNN Джимом Акостой, который задал ему резкий вопрос о миграционной политике.

«Честно, вы должны мне позволить управлять страной, а вы будете управлять CNN, — заявил американский лидер. — CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN».

Трамп также говорил, что современные американские СМИ плохо показывают Америку.

«За границей мне часто говорят, что американские СМИ ненавидят Америку. <...> И это просто позор!» — добавил Трамп.

Трамп стал выражать недовольство и ведущими своего любимого Fox. По мнению главы страны, канал меньше поддерживает его политику, американский лидер даже делился переживаниями со своим окружением.

«Что там, черт возьми, происходит с Fox?» — задавал риторический вопрос Трамп.

Свои претензии президент высказал члену президентского пула, корреспонденту канала Джону Робертсу. Трамп был в негодовании, что журналист посвятил больше времени не его речи, а протестующему, который находился в толпе.

«Джон, ты дал ему 100% времени. Эй, Джон, послушай, 100%, и ни одного слова о речи. И ты так часто делаешь», — сказал журналисту Трамп.

Американцы перестали доверять СМИ

В словах Трампа есть доля правды — общественность за рубежом отмечает, что американские СМИ, которые многие годы были образцом качественной журналистики, постепенно превратились в пропагандистские рупоры.

Этот процесс начался задолго до прихода к власти нынешнего президента. Так, согласно опросу социологической службы Gallup, в 2016 году только 32% американцев сообщили, что СМИ «сообщают новости точно и достоверно». Это самый низкий уровень доверия граждан к прессе с 1972 года.

Самый высокий рейтинг доверия к прессе фиксировался в 1976 году — 72%. 1970-е годы запомнились американцам войной во Вьетнаме, а также Уотергейтским скандалом, который привел к отставке Ричарда Никсона.

Их символом стали журналисты The Washington Post Карл Бернштейн и Боб Вудворд, которые написали серию статей о злоупотреблениях администрации Никсона. Что же касается войны во Вьетнаме, то журналисты часто рисковали карьерой, чтобы сообщить правду о происходящем, минуя военных цензоров.

На телевидении же в то время господствовали консервативные ведущие, которые обвиняли военкоров в нелояльности своей стране.

«Для прессы война во Вьетнам стала водоразделом, и на телевидении можно часто было услышать заявления в стиле «Вы с нами или против нас?» — вспоминает работавший в то время в США американист Покровский.

Сегодня, несмотря на то, что США по-прежнему находятся на высоких позициях в рейтингах свободы прессы, журналисты в этой стране нередко сталкиваются с ограничениями.

«Крупные организации вроде телеканала CNN иногда согласовывают тон освещения наиболее важных историй. Также есть негласные ограничения для того, как могут быть представлены в публикациях высокопоставленные общественные деятели», — рассказывал ранее «Газете.Ru» профессор Городского колледжа Нью-Йорка Джон Смок. По его словам, хотя правительство в США не контролирует прессу, «слишком критические или радикальные СМИ могут потерять доступ к правительственным источникам, это создает сдерживающий эффект».

При этом некоторые СМИ подозревали в политической ангажированности и даже работе на партийный аппарат. Один из примеров — случай журналиста Politico Кена Вогеля, который отправлял свои статьи сначала в Национальный демократический комитет Демократической партии США и только потом своему редактору. Об этом стало известно из утечек на портале WikiLeaks.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отмечал, что независимость американских СМИ «не нужно преувеличивать».

«Конечно, в Америке нет таких каналов и изданий, которые, как в России, полностью финансируются государством, но это не значит, что СМИ, тем более крупные, абсолютно независимы», — рассказывал собеседник «Газеты.Ru».