Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо усомнился в изменении ситуации на Украине при отставке Зеленского

Сальдо: отставка Зеленского не изменит ситуацию на Украине для России

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Смещение действующего президента Украины Владимира Зеленского с занимаемого им поста, которое сейчас обсуждают в США, никак не изменит ситуацию для РФ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, нынешнее украинское руководство полностью подконтрольно странам Запада. В связи с этим Киев продолжит действовать в соответствии с указаниями Вашингтона и Лондона, даже если у власти окажутся другие люди.

«Мое личное мнение таково, что для РФ не имеет особого значения, кто возглавляет марионеточное украинское руководство в Киеве. <...> Зеленский, Залужный, Кличко — для нас безразлично», — сказал Сальдо.

Он добавил, что сейчас перед Москвой стоит конкретная задача — не допустить существования недружественного для страны украинского правительства. При этом данная цель достигается путем проведения специальной военной операции (СВО), резюмировал губернатор Херсонской области.

6 мая Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента Украины. Более того, по данным структуры, глава государства начал проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины в преддверии истечения срока своих полномочий.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о желании американской стороны сместить Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами