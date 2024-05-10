Смещение действующего президента Украины Владимира Зеленского с занимаемого им поста, которое сейчас обсуждают в США, никак не изменит ситуацию для РФ. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

По его словам, нынешнее украинское руководство полностью подконтрольно странам Запада. В связи с этим Киев продолжит действовать в соответствии с указаниями Вашингтона и Лондона, даже если у власти окажутся другие люди.

«Мое личное мнение таково, что для РФ не имеет особого значения, кто возглавляет марионеточное украинское руководство в Киеве. <...> Зеленский, Залужный, Кличко — для нас безразлично», — сказал Сальдо.

Он добавил, что сейчас перед Москвой стоит конкретная задача — не допустить существования недружественного для страны украинского правительства. При этом данная цель достигается путем проведения специальной военной операции (СВО), резюмировал губернатор Херсонской области.

6 мая Служба внешней разведки (СВР) РФ сообщила, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Зеленскому на посту президента Украины. Более того, по данным структуры, глава государства начал проигрывать борьбу за «умы и сердца» жителей Украины в преддверии истечения срока своих полномочий.

Ранее в Кремле прокомментировали информацию о желании американской стороны сместить Зеленского.