Мэр болгарского города поднял флаг России и включил «Священную войну»

В болгарском городе Дупница мэр Пырван Дангов два раза поднял флаг России и включил «Священную войну» у здания муниципалитета в День Победы. Об этом сообщает Bulgaria ON AIR.

«Не вижу ничего плохого в том, чтобы флаг РФ был перед муниципалитетом в этот день», — сказал он.

Уточняется, что в течение дня российский флаг дважды срывал депутат от партии «Демократическая Болгария» Николай Табаков.

До этого сообщалось, что полиция Берлина запретила флаги России, георгиевские ленты и прочую символику на церемонии ко Дню Победы на советских мемориалах.

В апреле триколор Российской Федерации и Знамя Победы появилось на территории посольства Украины в Леонтьевском переулке в Москве.

Ранее участники митинга в центре Тбилиси порвали российский флаг.