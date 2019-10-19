Вечный проигравший: у Джонсона отобрали Brexit

Парламент Великобритании на голосовании в субботу в буквальном смысле связал руки премьер-министру Борису Джонсону, одобрив поправку, которая обязывает его просить Евросоюз о переносе Brexit на более поздний срок. Однако глава правительства, кажется, пока и не думает сдаваться.

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Заседание проходило на фоне шествия британцев. Сотни людей вышли на улицы, чтобы показать свою приверженность идее проведения нового референдума. Противники Brexit, несмотря на дождь, с воодушевлением отреагировали новости об очередном поражении Джонсона, который на посту премьера не выиграл еще ни одного голосования.

После того, как в четверг на саммите Евросоюза Борис Джонсон согласовал с Брюсселем новый вариант соглашения по Brexit, дело оставалось за парламентом. Впервые за почти 40 лет депутаты собрались на заседание в субботу, чтобы проголосовать по вопросу выхода страны из Евросоюза, который затянулся уже больше чем на три года — и это, очевидно, далеко не конец.

Перед голосованием расклад сил был примерно такой: за выход из союза с новой сделкой выступали 310 парламентариев, против — 302, не определились или не высказывались 27 человек, еще 11 — не голосуют. При этом для одобрения нужны 320 голосов, если нет воздержавшихся.

Суббота должна была стать поворотной в вопросе «развода» Лондона и Брюсселя. Спутать карты могла лишь поправка, которую внес ветеран тори Оливер Летвин. Она была запланирована первой на голосование.

Поправка запрещает выносить соглашение с Евросоюзом на голосование, пока не будут приняты все нужные для оформления упорядоченного выхода из ЕС в намеченный срок — 31 октября — законы. Летвин и другие умеренные консерваторы назвали ее «страховкой от неожиданностей», чтобы избежать «жесткого Brexit».

Поправка Летвина была принята. За это предложение проголосовали 322 законодателя, против — 306, пишет Reuters.

Это означает, что по сделке решения сегодня уже не будет.

Теперь, очевидно, правительство попытается срочно внести нужные законы уже на следующей неделе, однако в этом случае депутаты смогут вносить поправки. Многие парламентарии хотят воспользоваться этим обстоятельством и принудить правительство вынести соглашение на новый референдум.

Также, если до вечера субботы соглашение не будет одобрено, а оно уже и не будет, «закон Бенна», который был принят депутатами в срочном порядке в сентябре, обязывает Джонсона отправить в Брюссель письмо с просьбой об отсрочке по крайней мере на три месяца.

Реакция Джонсона на решение парламентариев была ожидаемой. Еще до голосования он заявил, что «лучше сдохнет в канаве», чем попросит о новой отсрочке.

«Никаких отсрочек, Brexit 31 октября… Я не буду вести переговоры об отсрочке с ЕС», — стоял он на своем и после голосования.

Премьер также пообещал, что на следующей неделе правительство внесет все законы, принятия которых требует поправка. Он также выразил надежду, что после этого парламент поддержит его соглашение с ЕС.

Стоит отметить, что отсрочка вовсе не нужна второй стороне — Евросоюзу. Уходящий глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и французский президент Эммануэль Макрон уже высказывались, что продолжать тянуть не стоит.

Лидер фракции шотландских националистов Иан Блэкфорд предупредил Джонсона, что если тот не попросит отсрочки Brexit, его ждет суд.

«Любой премьер, который думает, что он выше закона, окажется в суде»,

— пригрозил Блэкфорд в ответ на отказ главы правительства обсуждать с Евросоюзом вопрос об отсрочке.

Напомним, что в преддверии голосования о своем неприятии проекта Джонсона заявили все крупные парламентские партии, в том числе возглавляющие оппозицию лейбористы, либеральные демократы и Шотландская народная партия. Глава лейбористов Джереми Корбин заявил, что новое соглашение выглядит даже хуже предыдущего.

Новое соглашение не устроило и ирландскую Демократическую юнионистскую партию, которая в нынешнем составе парламента выступает на стороне консерваторов и правительства Джонсона.

Юнионисты лояльны текущему британскому руководству: на референдуме по Brexit они поддержали выход Великобритании из Евросоюза, также партия выступает за твердое сохранение Северной Ирландии в составе страны.

Поддержка юнионистов для принятия соглашения по Brexit была жизненно необходима, но вскоре после публикации условий свежей договоренности Джонсона с Евросоюзом партия их раскритиковала. По мнению членов движения, подобный договор «не входит в долгосрочные интересы Северной Ирландии».

«[Новое соглашение] не оставляет камня на камне от неприкосновенности Белфастского соглашения», — цитирует заявление партии издание Politico.

Белфастское соглашение, подписанное в 1998 году, официально завершило североирландский конфликт. Тянувшаяся с середины прошлого века борьба за статус Северной Ирландии между Лондоном и местными движениями за независимость увенчалась договором, благодаря которому Белфаст обрел широкие автономные права. В их числе — соглашения по пограничным вопросам и безопасности.

По мнению юнионистов, из-за проекта Джонсона оберегаемый ими статус Северной Ирландии может оказаться под вопросом.

Ранее, 17 октября, появилась информация о том, что Джонсону в конце концов удалось убедить Евросоюз принять его предложение по Brexit. В результате переговоров с ЕС британский премьер по сути «подвесил» Северную Ирландию между Великобританией и Европой.

Целью Джонсона был компромиссный вариант урегулирования статуса Северной Ирландии после выхода Великобритании из ЕС. Именно этот вопрос на переговорах был наиболее спорным, из-за него провалился предыдущий проект соглашения, предложенный еще Терезой Мэй и не устраивавший ни Евросоюз, ни парламент.

Новый договор, который ЕС одобрил, можно назвать «двояковыпуклым»: Северная Ирландия будет одновременно соблюдать правила таможенного регулирования Великобритании, однако останется в рамках единого рынка ЕС. В отношении внутреннего товарооборота между Северной Ирландией и Великобританией будут применяться британские таможенные правила и тарифы, тогда как товары, направленные на европейский рынок, уже подпадут под общеевропейское регулирование. В дальнейшем Северная Ирландия сможет самостоятельно выбрать экономический режим, который ей ближе.

В защиту проекта выступил сам Борис Джонсон. По словам премьера, новое соглашение будет «хорошей сделкой для всей Великобритании, в особенности — для Северной Ирландии».

Несмотря на то, что парламент долго сопротивлялся инициативе Джонсона и всячески ее критиковал, британцы, судя по всему, поддерживают курс премьера. По данным опроса YouGov, 41% жителей страны высказались за принятие парламентом нового соглашения. Против почти вдвое меньше — 24% опрошенных.

Позиция Евросоюза при этом оставалась неизменной — в Брюсселе поддерживают согласованный с Джонсоном план. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, необходимость в очередной отсрочке Brexit отсутствует.

«У нас есть сделка. Значит, нового продления Brexit не потребуется ни в какой форме», — передает слова Юнкера RT.

С поддержкой проекта Джонсона выступил бывший британский премьер Дэвид Кэмерон. По словам Кэмерона, находившегося у власти, когда состоялся судьбоносный референдум по Brexit, если бы он был депутатом парламента, то обязательно поддержал бы новое соглашение.

«Страна проголосовала за выход из Евросоюза, а выйти лучше со сделкой. Я думаю, что Brexit без сделки будет иметь плохие последствия для экономики и для единства», — цитирует Кэмерона Sky News.