Разведка в панике: что Трамп сказал Зеленскому?

Жалоба сотрудника американской разведки на телефонные разговоры главы США Дональда Трампа могла быть вызвана его общением с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил адвокат президента Рудольф Джулиани, пишет ТАСС.

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Так юрист отреагировал на просьбу прокомментировать данные газеты The Washington Post, утверждающей, что разведку озаботила некая опрометчивая фраза Трампа, которая касалась Украины. По данным американских СМИ, это могло быть высказывание о возможной блокировке военной помощи в $250 млн, если Киев откажется расследовать деятельность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в 2016 году на Украине.

«Если публикации являются правдой, то это ничего не меняет. Разве президенту США не следует сказать президенту Украины, чтобы тот расследовал в своей стране коррупцию, если она затрагивала выборы 2016 года [в США]», — пояснил Джулиани.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили о том, что сотрудника разведки страны обеспокоил разговор главы государства с другим президентом. Журналисты не назвали собеседника Трампа, и точно не ясно, идет ли речь о Зеленском.

При этом, по данным The Washington Post, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора якобы дал серьезное обещание, а информация была настолько чувствительной, что сотруднику спецслужб пришлось о ней сообщить генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Аткинсону.

Аткинсон в свою очередь заявил, что поданная сотрудником разведки жалоба заслуживает статуса «неотложного вопроса», о котором должен знать конгресс США.

По сведениям источников обозревателя телеканала CNN Ману Раджу, именно генеральный инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон сообщил конгрессу о произошедшем.

Трамп, в свою очередь, в своем твиттере назвал «фальшивкой» информацию в СМИ о том, что он во время телефонного разговора с иностранным лидером дал ему обещания, которые могут ущемлять интересы страны. Он также отметил, что знает о прослушивании его переговоров с иностранными коллегами — как американскими, так и иностранными ведомствами.

«Я делаю только то, что в любом случае верно, и то, что хорошо для США», — заявил Трамп. По его мнению, верить в опубликованную СМИ информацию могут только «глупцы».

Стоит отметить, что в разведсообществе Соединенных Штатов обеспокоены тем, что президент и его окружение небрежно обращаются с секретными данными. Якобы именно из-за этих опасений в 2017 году спецслужбы США вывезли из России своего информатора, близкого к Кремлю. Все это, по сообщениям СМИ, проходило в рамках секретной операции.

«Экстренная эвакуация» этого человека, имя которого Олег Смоленков, — в прошлом сотрудника аппарата администрации президента России — потребовалась из-за того, что американский лидер на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в мае 2017 года якобы сообщил министру РФ чувствительную для спецслужб информацию.

Как позже заявил сам Лавров, никакие государственные секреты США на встрече не были выданы.

«Вы упомянули о моей встрече с президентом Трампом в мае 2017 года в Белом доме. Так вот, никто в ходе этой беседы никому никаких государственных или даже негосударственных секретов не выдавал», — приводит слова дипломата ТАСС.

Российский министр также указал, что «не хочет комментировать слухи», связанные с экс-сотрудником администрации российского президента Олегом Смоленковым. Лавров отметил, что может «комментировать только факты».

При этом он добавил, что никогда не встречался со Смоленковым, которого СМИ назвали информатором США.

«Я его никогда не видел, никогда с ним не встречался, не следил ни за его карьерой, ни за его передвижениями. И слухи я не хочу комментировать», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции, которая прошла 10 сентября.

Известно, что у Трампа крайне напряженные отношения с разведывательным сообществом США, которое он еще во время предвыборной кампании называл частью «глубинного государства». Этот термин заимствован из Турции, так называли заговор силовиков против политической элиты страны.

Один из известных конфликтов Трампа и разведывательного сообщества произошел летом 2018 года после саммита с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки на совместной пресс-конференции. Тогда Трамп заявил, что доверяет российскому лидеру в том, что «вмешательства» России в дела США не было.

В США эти заявления вызвали негодование прессы и влиятельных отставников, которые указали, что Трамп не доверяет собственной разведке. При этом назначенный для расследования возможных связей кампании Трампа и России экс-глава Роберт Мюллер в ходе многомесячного расследования не выявил связей президента и его команды с Москвой.