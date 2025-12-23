На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иностранный экс-тренер «Динамо» отказался от работы в России

Личка отказал клубам из РПЛ
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Анатолий Николаев, агент тренера Марцела Лички, заявил, что его клиент отказался возглавить несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«Марцелу поступали предложения от нескольких клубов из второй восьмёрки РПЛ, но вместе с ним мы вежливо отказались от работы в этих командах», — сказал Николаев.

48-летний Марцел Личка уже работал в России, возглавляя «Оренбург» и московское «Динамо». В конце октября 2025 года Личка был уволен из турецкого «Фатих Карагюмрюка».

17 ноября Валерий Карпин объявил о прекращении работы в «Динамо», чтобы сосредоточиться на подготовке сборной России к возвращению на международную арену.

Карпин возглавил «Динамо» летом 2025 года, продолжая совмещать работу со сборной России. Исполняющим обязанности главного тренера станет Ролан Гусев. Он уже занимал этот пост после ухода Марцела Лички.

Ранее Личка заявил о готовности вернуться в РПЛ.

