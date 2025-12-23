«Я был монстром»: мужчина переехал своего 8-месячного сына на глазах его матери

В США молодой отец переехал собственного сына из-за ссоры с его матерью

Американец получил 30 лет тюрьмы за то, что выбросил 8-месячного сына на дорогу и переехал его, сообщает People.

Утром 25 января 2025 года 21-летний Джастин Голден из Флориды ехал в машине с матерью ребенка и их 8-месячным сыном Пабло. На светофоре между родителями вспыхнула ссора из-за детских салфеток и денег.

В приступе ярости Голден остановился, вытащил малыша из автокресла, бросил его на дорогу, сел за руль и начал движение, переехав сына на машине. Парамедики доставили Пабло в больницу, но спасти не смогли. Его отец был арестован после неудачной попытки скрыться.

19 декабря в окружном суде он признал вину и раскаялся, заявив, что заслуживает наказания. Мать Пабло на заседании не присутствовала.

«Я был монстром, <...>. Я не справился как отец», — сказал Голден судье.

Его родные просили суд о снисхождении, называя инцидент трагической ошибкой, но в итоге мужчину приговорили к 30 годам тюремного заключения.

