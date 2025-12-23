ЦБ предложил разрешить разным категориям инвесторов покупать криптовалюты

Приобретать криптоактивы в России смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Это следует из концепции регулирования криптовалют, разработанной Банком России.

ЦБ 23 декабря направил в правительство свои предложения по изменению законодательства в этой сфере. Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. При этом регулятор по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам), без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков.

В октябре первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

