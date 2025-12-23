На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЦБ предложил разрешить разным категориям инвесторов покупать криптовалюты

Банк России предлагает разрешить приобретать криптоактивы всем инвесторам
true
true
true
close
Dado Ruvic/Reuters

Приобретать криптоактивы в России смогут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут установлены свои правила. Это следует из концепции регулирования криптовалют, разработанной Банком России.

ЦБ 23 декабря направил в правительство свои предложения по изменению законодательства в этой сфере. Согласно концепции, цифровые валюты и стейблкойны признаются валютными ценностями, их можно покупать и продавать, но ими нельзя расплачиваться внутри страны. При этом регулятор по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом.

Неквалифицированные инвесторы смогут приобретать наиболее ликвидные криптовалюты, для которых будут установлены критерии в законодательстве, но только после прохождения тестирования и в пределах лимита – не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

Квалифицированные инвесторы смогут приобретать любые криптовалюты, кроме анонимных (чьи смарт-контракты скрывают информацию о переводе токенов по адресатам), без ограничений по объемам сделок, но тоже только после прохождения тестирования на понимание их рисков.

В октябре первый заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

Ранее россиянам назвали самый доходный вид инвестиций на 2026 год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами