«Непростое решение»: Лукашенко упростит визовый режим с ЕС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил упростить визовый режим со странами Евросоюза. Об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

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«Главой государства принято решение, которое будет опубликовано, о подписании соглашения с Европейским союзом об упрощении выдачи виз и реадмиссии», — пояснил Глаз. По его словам,

Лукашенко принял «непростое решение только после тщательной оценки всех возможных рисков и последствий».

«Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон», — добавил Глаз.

Он также подчеркнул, что Минск ожидает сигнала от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны.

Белоруссия и Евросоюз обсуждают эти вопросы еще в 2014 года. При этом консультации касательно реадмиссии между Минском и Брюсселем уже завершены. Однако министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей не раз отмечал, что соглашения об упрощении выдачи виз и реадмиссии должны быть подписаны комплексно.

Речь идет о документе, который предполагает снижение стоимости европейских виз для граждан Белоруссии с 60 до 35 евро, а также уменьшение срока принятия решения о выдаче визы до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).

Лукашенко еще в начале августа поручил МИД Белоруссии активизировать работу по решению вопросов в визовой сфере с Евросоюзом и Россией во время совещания с руководством Совета министров.

По словам премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса, министерство иностранных дел уже занималось проработкой данных вопросов. Он также добавил, что в ходе заседания обсуждался вопрос о расширении территории для безвизового посещения Белоруссии иностранными гражданами.

При этом в конце августа в Минске указали, что процедуры, необходимые для подписания документов с Брюсселем, пока не завершены. По словам Глаза, упрощение визовых процедур должно произойти в обозримом будущем.

«Мы с европейскими партнерами совместно движемся к заключению соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии», — добавил пресс-секретарь МИД Белоруссии.

Между тем

Россия и Белоруссия до конца года могут ратифицировать соглашение о взаимном признании виз. С данным заявлением в конце июля выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Документ подготовлен, практически согласован. Думаю, что до конца года мы его подпишем и ратифицируем», — добавила Матвиенко. По ее словам, последние консультации по деталям данного соглашения могут занять около трех месяцев.

Посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко также уверен, что стороны могут подписать соглашение о признании виз до конца года. «Потому что реально внутригосударственные процедуры и в России, и Белоруссии закончились. Просто стороны выбирают удобный момент с политической и другой точки зрения. Это нужно и вам, и нам: и России, и Белоруссии», — заявил Семашко.

Он также подчеркнул, что «почти на 100% уверен, что это будет подписано безусловно».

В то же время согласование документа проходит на фоне обсуждения плана по интеграции России и Белоруссии. По словам Семашко, российский президент Владимир Путин и Лукашенко могут подписать «дорожную карту» в начале декабря.

«Дорожных карт» 31 — по разным направлениям. Наши связи еще будут уплотняться. Мы будем проводить единую промышленную и научную политику», — отметил посол Белоруссии в России.

Документы, как указывал Семашко, должны быть разработаны до 1 ноября 2019 года.

Как сообщали СМИ, Москва и Минск планируют сформировать единые Налоговый и Гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем, которое должно состоятся в начале 2021 года. Стороны намерены стандартизировать учет собственности, практически полностью объединить надзор в банковской сфере при сохранении двух регуляторов, а также ввести единый управляющий механизм на рынке нефти, газа и электроэнергии. Однако в Белоруссии подобные планы опровергли.