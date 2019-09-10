Захват долины Иордана: Нетаньяху идет ва-банк перед выборами

Готовящий себя и свою партию «Ликуд» к напряженным выборам в Кнессет премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о намерении аннексировать долину реки Иордан — большую часть Западного берега реки, если его политическое объединение победит по итогам голосования, назначенного на 17 сентября.

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«Сегодня я объявляю о своем намерении после создания нового правительства применить суверенитет Израиля в отношении долины реки Иордан и северной части Мертвого моря», — заявил Нетаньяху в прямом эфире израильских телеканалов, назвав этот район «восточной границей Израиля».

Этот шаг, по его словам, может быть осуществлен «сразу после выборов».

«Если я получу четкий мандат на это от вас, граждан Израиля», — подчеркнул израильский лидер.

По данным израильской правозащитной группы «Бецелем», в долине реки Иордан и северной части Мертвого моря проживает около 65 тысяч палестинцев и 11 тысяч израильских поселенцев. Основным палестинским городом является Иерихон.

Палестинский политик и многолетний переговорщик, представлявший палестинскую сторону в переговорах с Израилем и различными посредниками, Саиб Эрекат назвал этот шаг военным преступлением — согласно международному праву, регулирующему правовой статус оккупированных территорий.

Израильские политические обозреватели увидели в заявлении Нетаньяху попытку отобрать поддержку у крайне правых конкурентов, которые давно выступали за аннексию еврейских поселений на Западном берегу.

Министры иностранных дел Лиги арабских государств осудили план израильского премьера, указав, что

такие действия подорвут любые шансы на прогресс в израильско-палестинском мирном процессе.

Интересно, что в этот же день, когда Нетаньяху озвучил планы военной эскалации против Палестины, Соединенные Штаты заявили, что вводят санкции против «широкого круга террористов», и назвали таковыми палестинское движение ХАМАС.

В прошлом месяце президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху. Политологи в этой связи рассказывали, что Нетаньяху рекламирует свою дружбу с Путиным, чтобы заручиться поддержкой русскоязычных избирателей. Огромный баннер с фотографией двух лидеров висит на внешней стене штаб-квартиры «Ликуд» в Тель-Авиве (также на это здание помещен плакат с изображением главы Белого дома Дональда Трампа).

Стоит отметить, что израильские эксперты уверяют: Путин и Трамп отказались от встречи с Нетаньяху в ближайшее время из-за парламентских выборов в Израиле – об этом пишет издание Haaretz.

«Путин также не хочет участвовать в этой кампании, в которой русскоязычное сообщество Израиля является ключевым инструментом битвы между Нетаньяху и его противником, уроженцем Молдовы Авигдором Либерманом», — говорится в материале.

В статье указывается, что помощники премьер-министра Израиля проверяли, можно ли провести в Иерусалиме работы по заложению памятника в память о блокаде Ленинграда, чтобы можно было вовремя пригласить Путина на открытие.

«Но это оказалось невозможным.

Российский лидер вполне может присутствовать на церемонии в следующем году, но Нетаньяху, возможно, не будет премьер-министром.

В отсутствие встречи с Путиным вылет в Киев является интригующей альтернативой, особенно учитывая, что в течение последнего десятилетия Нетаньяху стремился преуменьшить прочные отношения Израиля с Украиной, опасаясь разозлить Путина», — пишет старейшая израильская газета.

В июле нынешнего года сообщалось, что израильские военные начали подготовку к сносу жилищного комплекса в арабском квартале Сур Бахер на юго-востоке Иерусалима, несмотря на протесты жителей, которых поддерживает ООН.

Намереваясь демонтировать 16 домов, где находятся 100 квартир, местные власти выполняют решение Верховного суда Израиля. В решении суда говорится, что строения нарушают закон, так как расположены слишком близко от барьера, который отделяет Западный Берег от территории Израиля.

Дома, подлежащие сносу, находятся на территории Западного Берега, а, значит, под управлением Палестинской автономии. Жители домов заявили, что для их строительства им не нужно было спрашивать разрешения израильских властей.

Деструктивные действия Израиля вызвали критику МИД России, передает ФАН.

«В Москве с большой озабоченностью фиксируют сохраняющуюся напряженную ситуацию в процессе палестино-израильского урегулирования, оказавшегося в заложниках односторонних подходов Вашингтона»,

— говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В интервью агентству Reuters они сообщили, что получили разрешения от Палестинской автономии, которая руководствуется мирными соглашениями, заключенными в Осло в 1990 году. Как отмечало в своем комментарии палестинское агентство WAFA, действия Израиля могут иметь серьезные последствия.

«Снос окажет разрушительное воздействие на все другие районы Западного Берега, примыкающие к израильской стене», — указывалось в сообщении.

Агентство также поясняло, что «массовые сносы» могут подвергнуть опасности «жизни палестинцев, живущих в таких районах».

Позицию Палестинской автономии поддержали в ООН. Координатор гуманитарных программ ООН Джейми Макголдрик призвал Тель-Авив отказаться от своих планов. В ЕС также отнеслись негативно к намерениям израильских властей, заявив, что подобные планы подрывают возможности для решения палестино-израильской проблеме на основе «двух государств».

В декабре прошлого года

глава МИД России Сергей Лавров провел встречу со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

Дипломаты обсудили целесообразность проведения в Москве дискуссии с участием представителей движений ФАТХ и ХАМАС, передает НСН.

«Россия поддерживает контакты со всеми представителями палестинского общества, регулярно проводим с ними встречи. В 2017 году проводили многосторонний раунд межпалестинского диалога и сегодня обсудили возможности и, как мы понимаем, целесообразность повторения этой практики уже в наступающем 2019 году с участием всех палестинских сил, в том числе ФАТХ и ХАМАС», — сказал российский дипломат.

Тогда же участники Генеральной ассамблеи ООН не поддержали американскую резолюцию, которая осуждает движение ХАМАС. Против документа проголосовали 87 стран, за — 57, а еще 33 страны воздержались. Россия голосовала против резолюции.