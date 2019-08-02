Новый формат: Трамп может включиться в переговоры по Донбассу

В переговорах в «нормандском формате» или в каким-либо другом составе участников, но посвященном урегулированию в Донбассе, может принять участие глава Белого дома Дональд Трамп, допустил специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.

Реклама

Вместе с тем, по словам дипломата, первый вопрос, который надо решить для этого — серьезный настрой России и готовность с ее стороны «прекратить конфликт» на юго-востоке Украины.

«Мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи», — пояснил представитель американского внешнеполитического ведомства.

При этом он оговорился, что неизвестно, как долго американская сторона сохраняла бы свое столь высокое представительство в тех или иных переговорах.

В прошлом месяце российский лидер Владимир Путин заявил, что идея его украинского коллеги Владимира Зеленского провести встречу «нормандской четверки» с участием США и Великобритании, которая была высказана ранее, интересная.

«Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата», — сказал президент России.

В то же время он отметил, что «это очевидная вещь», что саммит должен быть хорошо подготовлен и что поговорить о нем можно будет после окончательного формирования украинского правительства. Кроме того, Путин подчеркнул, что для начала необходимо узнать мнение всех сторон переговоров.

«Я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата», — указал он, напомнив, что на тот момент премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна была вскоре покинуть свой пост.

«Она в каком качестве приглашается на эту встречу? Она вообще согласна или нет? Непонятно», — обратил внимание российский лидер.

«Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция?

Это все вопросы, которые подлежат проработке», — подытожил президент, добавив, что российская сторона «никогда не отказывалась от контактов, если они идут на пользу». «И это [предложение] тоже может быть интересным», — считает Путин.

Ранее, 8 июля, Зеленский записал видеообращение в фейсбуке, в котором предложил Путину устроить переговоры с участием не только «нормандской четверки» — России, Франции, Украины и Германии, но и при посредничестве лидеров США и Великобритании.

Как выразился Зеленский, «компанию для разговора» он предлагает созвать в лице президента США Дональда Трампа, на тот момент премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

При этом президент Украины отметил, что киевские власти «не меняют и не отказываются ни от каких дипломатических форматов».

«Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — конкретизировал тему переговоров Зеленский.

Он также выразил уверенность, что белорусский лидер Александр Лукашенко «с удовольствием предоставит площадку» для встречи представителей шести стран.

Между тем, тогда же Вашингтон заявил, что не будет включаться в нормандский и минский форматы полилога по поводу деэскалации ситуации в Донбассе.

При этом

в американском внешнеполитическом ведомстве указали, что по-прежнему являются приверженцами выполнения минских соглашений всеми сторонами вооруженного конфликта

на юго-востоке Украины: Киевом, самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а также Россией — США по традиции называют Москву стороной конфликта.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске.

С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР. За время гражданской войны на Украине погибли не менее десяти тысяч человек, подсчитала ООН.