«Вы — рабы»: Турчинов обрушился на украинцев после выборов

Украинцы, проголосовавшие на прошедших накануне парламентских выборах за партии, поддерживающие улучшение отношений с Россией, являются рабами, обреченными на уничтожение – заявил бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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По его словам, к таковым относятся, в частности, сторонники политического объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь», которое возглавляет Виктор Медведчук.

«Что поражает — это результат ОПЗЖ и еще нескольких пророссийских проектов, которые не преодолели проходной барьер. Около 20% украинцев отдали свои голоса за эти политические силы, которые имеют разные названия, но олицетворяют реванш и возвращение в Россию», — заявил бывший силовик.

Он выразил сильное разочарование тем, что в целом выборы прошли с сильным влиянием «пророссийских антиукраинских сил».

«Это является свидетельством того, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытую и уютное рабство. Их не научила история нашей страны и всего человечества, сытого и уютного рабства не бывает. Рабы всегда нуждающиеся, битые и обречены на уничтожение», — добавил Турчинов.

Партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» по результатам обработки более 70% протоколов лидирует на выборах в парламент страны и с 42,6% сохраняет значительный отрыв, передает ФАН.

При этом партия президента может получить 247 мест в Верховной раде. Это позволит ей создать однопартийное большинство, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины. По партийным спискам «Слуга народа» может получить 122 места, а по мажоритарным округам — 125.

Другие партии, которые преодолевают барьер в 5% голосов, получат гораздо меньше мест. Среди них значатся «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия артиста Святослава Вакарчука «Голос». Так,

партия Медведчука займет в парламенте 43 места, а «Европейская солидарность» — 27.

В апреле нынешнего года экс-депутат Верховной Рады Ирина Фарион также назвала весомую часть украинцев рабами.

«И у нас тут еще заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения, это либо рабы, либо оккупанты, и все. Поэтому эти люди не должны получать образование, если не знают украинского языка, и автоматически не должны получать работу. Украинцы — «слабая нация, позволяющая себя унижать», — заявила Фарион.

В ответ на это член Совета Федерации Алексей Пушков в своем твиттере назвал Фарион неизлечимой.

«Прошу интернет-сайты не писать, будто я предложил вылечить Ирину Фарион. Она неизлечима. Психбольница должна стать ее постоянным местом прописки, а смирительная рубашка — единственной одеждой», — говорится в посте.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек, в свою очередь, подчеркнул, что Фарин сама находится «в рабстве у своих русофобских желаний» и пытается захватить умы жителей страны.

«Именно она пытается оккупировать умы граждан. Правда, судя по ее пролету с депутатством, попытка провалилась», — отметил российский парламентарий.

Член нижней палаты парламента пояснил, что Фарион «помешана на дремучем национализме». Однако он добавил, что в настоящее время винить Россию — это уже «политический мейнстрим» на Украине.

Чуть ранее – в преддверии президентских выборов — бывший заместитель главы администрации Петра Порошенко Ростислав Павленко назвал избирателей Владимира Зеленского «рабами России». Павленко отметил, что у Украины «есть только два варианта будущего».

«Или с Порошенко — в ЕС и НАТО (сложно, но с каждым шагом и с каждым годом легче, в том числе и исправляя ошибки, в том числе давая ответы на все непростые вопросы).

Или с Зеленским — в рабы России.

Стать ресурсом для геополитических амбиций Кремля...», — заявил он.

В августе прошлого года первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире местного телеканала ZIK заявил, что украинцы были образованными и культурными во времена СССР, но утратили эти качества за последние 25 лет.

Политик посетовал на то, что жители Украины в 1991 году получили право выбирать свою судьбу, но не сумели им правильно распорядиться. По его словам, в советские годы на тысячу человек «девятьсот с хвостиком» имели среднее и высшее образование — в СССР этот показатель был даже выше европейского.

Кравчук признался, что в 90-е годы был уверен: украинцы устали от советской власти и после развала СССР смогут быть по-настоящему свободными, передает НСН.

«Но большинство из них, к сожалению, оказались рабами и холуями. Они начали исполнять заказы, служить неправдой тем, кто их нанял на эту службу. На Украине так и не сформировалась эрудированная, патриотическая элита, которая заботится о стране и ее гражданах», — резюмировал Кравчук.