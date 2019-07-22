Бьют по паспорту: Киев хочет ответить Москве

Власти Украины изучают возможность введения национальных санкций против жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за указа президента России Владимира Путина об упрощении процедуры выдачи российского гражданства. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на секретаря Совета по нацбезопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.

«Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился», — заявил он.

Данилюк добавил, что решение Москвы об упрощении выдачи паспортов для жителей региона — «нарушение минских соглашений и спланированная провокация».

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Тремя днями ранее специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что решение России упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей противоречит духу минских соглашений, передает ФАН.

«Упрощение выдачи паспортов ставит под угрозу усилия по восстановлению мира для граждан Украины», — отметил американский чиновник.

17 июля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для всех украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей. Отныне получить российский паспорт смогут не только те, кто проживает на подконтрольных Киеву территориях, но и все жители Донбасса.

Как сообщает НСН, обратиться за получением паспорта смогут те, у кого в наличии есть документ, который подтверждает постоянное проживание в Донецкой и Луганской областях по состоянию на 7 апреля 2014 года для первого региона и 27 апреля того же года — для второго.

«Внести [в указ] следующие изменения: из подпункта «в» пункта 1 слова «отдельных районов» исключить», — говорится в президентском распоряжении.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди назвала упрощение получения российского гражданства в Донбассе миротворческой братской помощью жителям Украины.

Ковитиди отмечает, что принятый указ призван сделать жизнь людей «максимально комфортной и безопасной», а также этот документ соблюдает принципы гуманизма. По словам члена Совета Федерации, после нововведения она опасается резкой реакции определенных политических сил на Украине.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке». По его словам, в Кремле ищут возможности облегчить получение паспортов России не только жителям самопровозглашенных республик, но и всем украинцам. «Та же Польша выдает паспорта, паспорта выдает Румыния, соответственно венграм, румынам, полякам.

Чем же русские, проживающие на Украине, хуже румын, поляков или венгров?», — сказал российский президент.

Он также заверил, что выдача паспортов жителям ДНР и ЛНР не повлияет на выполнение государством социальных обязательств перед пенсионерами РФ. Российский лидер назвал эти слухи «страшилками», которые распространяют люди, не желающие, чтобы наша страна «поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на указ Путина.

«Во-первых, я бы не советовал российским властям зря тратить время, пытаясь соблазнить граждан Украины паспортами РФ. Возможно, и найдется тот, кто до сих пор находится под влиянием пропаганды», — заявил украинский лидер.

Он подчеркнул, что некоторые украинцы захотят получить российское гражданство после начала антикоррупционной борьбы и люстрации на Украине. По словам Зеленского, это будут «те граждане страны, которые не опасались уголовного преследования при предыдущей власти».

21 июня Евросоюз официально заявил, что может не признать российские паспорта, выданных жителям ДНР и ЛНР. В документе отмечается, что Евросоюз будет внимательно отслеживать ситуацию в Донбассе и может обдумать вариант непризнания российских паспортов.

Кроме того, в заявлении говорится о «дальнейших мерах», в случае обнаружения нарушений украинских и международных законов.