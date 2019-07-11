Из России в Московию: что не устраивает советника Зеленского

Русский язык, используемый в России, необходимо переименовать, уверен кандидат в депутаты Верховной рады от партии «Слуга народа» и советник президента Украины Никита Потураев. Он считает, что русский язык на Украине существенно отличается от того, на котором говорят в России. Поэтому советник Владимира Зеленского предложил называть язык русским только на Украине, а тот, на котором говорят в России — «российским».

«Как филолог я хочу сказать, что, безусловно, «украинский русский», или «русский украинский» (неважно, как называть), уже отличается от «русского русского». Это видно»,

— выразил Потураев свое мнение в эфире ютьюб-канала UKRLIFE.TV.

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Он пояснил, что отличия заключаются как в грамматической части, так и лексической составляющей употребления русского языка на Украине.

«Моя точка зрения, что мы должны вообще его переименовать, и, например, сказать, что у нас русский язык, а там [в России] — российский. У нас есть единственный государственный язык — украинский, а есть языки национальных меньшинств, среди них венгерский, польский, а есть еще русский», — продолжил советник главы украинского государства.

Кроме того, Потураев предложил изменить на украинских картах и само название России. «Можем вообще на своих картах начать их называть Московия. Что нам мешает?» — обратил он внимание, отметив, что не стоит бояться таких новшеств, так как это «проактивная история». В ответ на это заявление ведущая, которая беседовала с советником Зеленского, рассмеялась, отметив, что у канала есть много российских зрителей, которые узнают о его предложении.

Потураев объяснил, что «это символические действия, которые меняют дискурс».

Между тем в России его слова были встречены критикой. Так, член Медиалингвистической комиссии Международного комитета славистов Елена Кара-Мурза в эфире НСН выразила мнение, что подобные заявления являются манипуляцией и информационным шумом. Кроме того, лингвист не увидела в инициативе никакой логики.

«С точки зрения языка, никакой логики здесь нет. Это высказывание имеет исключительно политическую логику. Поскольку русский язык является одним из языков, непосредственно произошедших от древнерусского, <…> здесь возможны подобного рода спекуляции, но на самом деле это информационный шум», — подчеркнула Кара-Мурза.

Она отметила, что можно было бы обратить внимание «на какие-то более важные вещи, но не на эту манипуляцию». «Во всяком случае, попытки переименовать государство заведомо не имеют никаких правовых последствий, показывают только, в данном случае для молодой команды президента, попытки заработать очки», — пояснила лингвист.

Тем временем член Совета Федерации Франц Клинцевич обратил внимание на то, что в стране есть другие проблемы, которые следовало бы решить. «Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того, чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь», — написал сенатор в фейсбуке.

Заявление советника президента Украины о переименовании России на украинских картах осудили и в Госдуме. По мнению члена комитета нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимира Катенева, подобные предложения выходят за рамки приличия, передает RT.

«Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит», — считает парламентарий.

Сенатор Сергей Цеков уверен, что слова Потураева носят антироссийских характер.

«Если эта команда будет действовать подобным образом, то, думаю, они недалеко уйдут от [экс-президента Украины Петра] Порошенко и его окружения. Предложение Потураева носит ярко выраженный антироссийский характер», — сказал он ФАН.

При этом Цеков обратил внимание на то, что Украине в настоящий момент необходимо наладить отношения с Россией. «Портить отношения даже на словах — крайне неправильно. Это свидетельствует о низком уровне команды Зеленского», — уверен член Совфеда.

Между тем пользователи соцсетей высмеяли слова советника главы Украины. По мнению некоторых из них, подобные предложения вполне соответствуют имиджу самого Зеленского.

«Какой президент, такие и советники!» – написала в твиттере kruchina123. Пользователь под ником Ich84dienF предложил «Зеленского переименовать в клоуна».

Некоторые в комментариях с иронией отметили, что киевские власти наконец нашли решение всех проблем страны.

«Лениных снесли, и не помогло? Печаль. Ну, теперь Россию переименуют и заживут», — написала в твиттере Ulitka.