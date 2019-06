Хватит шантажа: в Германии резко ответили США по «Северному потоку»

Соединенные Штаты не должны шантажировать Германию в деле строительства трубопровода «Северный поток — 2». Об этом в ходе визита в Россию заявил глава германо-российской группы бундестага Робби Шлунд, передает ФАН.

«Надеюсь... наше правительство не отступит. Так не должно случиться, суверенное государство не должно позволить шантажировать себя. Необходим диалог», — подчеркнул немецкий парламентарий.

Он добавил, что Вашингтон не должен давить на Берлин, а речь здесь идет об энергетической безопасности. Если же действующее правительство ФРГ «прогнется», отметил Шлунд, то он «будет рад участвовать в следующем правительстве».

Визит немецких депутатов в Россию проходит с 16 по 21 июня. За эти дни делегация посетит Москву и Калугу, встретится с региональными властями и федеральными политиками РФ. Робби Шлунд – член партии «Альтернатива для Германии», евроскептической и пророссийской.

Визит немецкой делегации в Россию состоялся спустя два дня после того, как Американский сенатор от Республиканской партии Джон Барассо внес в Конгресс США законопроект о введении санкций против российских газопроводов, в том числе «Северного потока-2».

Барассо предлагает снизить зависимость европейских стран от российского газа, одновременно увеличивая экспорт сжиженного природного газа из США, сообщает НСН.

В документе под названием The ESCAPE Act (Energy Security Cooperation with Allied Partners in Europe Act) утверждается, что Россия использует энергию как «геополитическое оружие» и «продолжает подрывать мир и безопасность в Европе».

Дипломатическое противостояние Германии и США продолжается уже больше года подряд. Зампред бундестага ФРГ Вольфганг Кубики в марте потребовал объявить американского посла в Берлине Ричарда Гренелла персоной нон грата.

«Тот, кто, будучи американским дипломатом, ведет себя как верховный комиссар оккупационных властей, должен знать, что наша толерантность тоже имеет границы», — подчеркнул Кубики.

В январе 2019 года посол США Ричард Гренелл разослал немецким компаниям письма, в которых предупредил о возможности введения в отношении них санкций со стороны США из-за поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, он неоднократно критиковал власти Германии за отказ тратить на нужды обороны до 2% ВВП, как того требует президент США Дональд Трамп, ссылаясь на устав НАТО.

Газопровод «Северный поток — 2» строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря с целью обеспечения надежных поставок газа в Евросоюз. Проект предусматривает прокладку двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Газопровод пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Несмотря на то, что проект вызывает недовольство у США – там грозят санкциями немецким компаниям-участникам — Германия твердо намерена продолжать строительство газопровода.

Логично, что и Украина выступает против прокладки «Северного потока — 2». В Киеве опасаются потерять прибыль от транзита российского газа в Европу. Лидеры Латвии и Литвы наряду с президентом Польши считают, что у строительства газопровода политические мотивы. США угрожали ввести санкции против проекта, включая его европейских участников.

Россия в свою очередь не раз подчеркивала, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект.

Окончание строительства запланировано на конец 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак отмечал, что проект будет реализован даже в случае введения американскими властями каких-либо санкций.

Ранее в ходе опроса немцев спросили об их отношении к строительству «Северного потока — 2». Две трети граждан Германии считают российский проект «Северный поток — 2» безопасным. При этом около 90% немцев уверены, что противодействие газопроводу со стороны США связано с попытками Вашингтона увеличить поставки СПГ в Европу, свидетельствуют данные опроса социологического института Forsa.