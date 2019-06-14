Поближе к Трампу: Климкина могут отправить послом в США

Глава МИД Украины Павел Климкин может стать послом в США, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Дипломата отправят работать в США в ближайшее время, «если будут решены все формальности», передает ФАН.

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При этом накануне сам Климкин рассказал о своих планах после того, как Верховная рада, вероятно, проголосует за его отставку. По его словам, он пока не собирается идти на парламентские выборы, намеченные на 21 июля.

«Нужно дать новому президенту возможность определять свою команду и идти вперед с такой переговорной командой, которую он назначит. А я, не переживайте, я себе свое место в этой реальности обязательно найду», — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

Он также поделился планами на будущее.

«Пару книг нужно написать, поговорить с друзьями и соратниками о будущих проектах, некоторые из них будут политическими, некоторые — благотворительными. Идей есть очень много, над некоторыми я уже работаю, над некоторыми буду работать в ближайшее время. Вы услышите», — пообещал Климкин.

Не исключено, что Киев решил отправить Климкина в прямом и переносном смыслах «подальше от Европы» после нескольких ультимативных заявлений дипломата в отношении ПАСЕ.

Так, двумя днями ранее Климкин заявил, что если российская делегация вернется в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, не выполняя какие-либо условия, то Украина станет придерживаться более прагматичного подхода в своей деятельности в Совете Европы.

«Если Россия получит желанную индульгенцию, не сделав никаких уступок, то наши подходы к участию в Совете Европы станут более прагматичными. Мы не будем делать формальных вежливых жестов в сторону института, дискредитировавшего себя», — пообещал глава МИД Украины.

При этом помощник президента России Юрий Ушаков выразил надежду на разумное разрешение кризиса в ассамблее, говоря о возможных сроках восстановления прав российской делегации в ПАСЕ.

«Я надеюсь, что все-таки разум возобладает... последние тенденции и последние решения... настраивают на более-менее позитивный и конструктивный лад», — отметил Ушаков, указав, что в администрации президента России будут следить за развитием ситуации.

Более того — в конце мая Климкин отказался участвовать в министерском заседании Совета Европы в Хельсинки. Причиной отказа стало решение комитета министров Совета Европы по России, которое открывало путь для возвращения российской делегации в ПАСЕ.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в этой связи пояснял, что Климкин просто решил напоследок показать себя, «хлопнув дверью», передает НСН.

«Климкин понимает, что в МИДе его не оставят. И поскольку ему нечего поставить себе в заслугу на посту главы ведомства, решил напомнить о себе таким демаршем. Но через неделю после отставки о нем забудут», — детализировал сенатор.

В целом Климкин является ярым сторонником дружбы Вашингтона с Киевом. В феврале нынешнего года он и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провели встречу, на которой обсудили «вмешательство» России в президентские выборы на Украине. Болтон подчеркнул, что его встреча с Климкиным получилась «продуктивной». По его словам, собеседники обсудили также региональную безопасность.

В ноябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео пообещал Климкину в ходе заседания США — Украина по стратегическому партнерству, что Вашингтон создаст для России «соответствующие последствия» за «агрессию».

Тогда же Климкин и спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провели встречу в Вашингтоне. Дипломаты обсудили шаги по противодействию России. Стороны подчеркнули, что политическое давление на Россию должно быть усилено.

В июне прошлого года издание BuzzFeed со ссылкой на источники рассказало, что в беседе лидерами «Большой семерки» президент США Дональд Трамп назвал Крым российским. Позднее Белый дом отказался комментировать эту информацию.

Климкин же опровергал эту информацию. Он также ссылался на иностранных партнеров, которые заявили, что многие фразы Трампа подаются вырванными из контекста.

«К ним надо относиться спокойно и не раскручивать два-три слова, сказанные во время ужина», — заключил Климкин, добавив, что президент США «много чего говорил».