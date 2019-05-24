«June ends May»: Борис Джонсон готов занять место Мэй

Тереза Мэй поступила правильно, приняв решение об уходе с поста лидера правящей Консервативной партии Великобритании, а – следовательно, в будущем – и с должности премьер-министра. Теперь стране нужно вплотную заняться процедурой выхода из Евросоюза, считает бывший британский министр иностранных дел Борис Джонсон.

«Очень достойное заявление от Терезы Мэй. Спасибо вам за вашу преданную службу нашей стране и Консервативной партии. Теперь настало время продолжить ее начинания: собраться вместе и завершить Brexit», — написал экс-дипломат в твиттере.

Между тем, именно Джонсона британские СМИ называют наиболее вероятным преемником Мэй на посту лидера тори и премьера — аналитики говорят о его будущем премьерстве с вероятностью 40%.

Нынешний глава МИД Британии Джереми Хант также объявил о своем желании занять кресло британского лидера.

В ходе своего объявления об отставке, которая официально произойдет 7 июня, Мэй плакала.

«Я скоро уйду с работы, которая была честью моей жизни.

Вторая женщина-премьер, но, конечно, не последняя. Я делаю это без злости, но с огромной благодарностью за то, что у меня была возможность служить стране, которую я люблю», — сказала Мэй возле своей официальной резиденции на Даунинг-стрит.

В это время рядом находился ее муж Филипп. Она посетовала также, что не смогла довести выход из ЕС до логического завершения, поскольку Лондону не удалось прийти к консенсусу с Брюсселем.

Президент Франции Эммануэль Макрон высоко оценил «мужественную работу» Мэй, а президент США Дональд Трамп сказал, что ему жаль британского лидера.

«Мне она очень нравится, она хорошая женщина, она очень много работала», — сказал глава Белого дома.

В среде консерваторов царит «боевое» настроение — депутаты намерены подойти к выбору лидера максимально серьезно.

«Официально начинается борьба за сердце и душу Консервативной партии. Нам нужен новый премьер-министр как можно скорее — тот человек, который будет определять дальнейшую судьбу нашей демократии, нашей страны и Консервативной партии», — сказал депутат Эндрю Бриджен, сторонник Brexit.

Ранее Джонсон в ходе выступления на экономической конференции в Швейцарии призвал членов Консервативной партии, поддерживающих Brexit, сказать: «Мы покинем ЕС 31 октября, в рамках сделки или вне нее».

Он добавил, что после выхода из блока Британия могла бы создать «фантастические отношения свободной торговли» с Европой и вообще могла бы стать «чемпионом мира в свободной торговле».

Стоит отметить, что

в Москве не слишком переживают об отставке Мэй. Ее вклад которой в развитие отношений России и Британии трудно назвать положительным

– об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что годы премьерства Мэй стали сложным периодом для двусторонних отношений, передает ФАН.

«К сожалению, сейчас не могу вспомнить положительного вклада, скорее наоборот. Период Терезы Мэй относится к непростому периоду наших двусторонних отношений», — сказал представитель Кремля.

Вместе с тем он подчеркнул, что Кремль с большим вниманием следит за ситуацией с выходом Великобритании из ЕС, поскольку Brexit влияет на обстановку как в самой Британии, так и в Евросоюзе.

«Мы следим за ситуацией в Евросоюзе, который является нашим главным торгово-экономическим партнером. Мы заинтересованы в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере», — пояснил Песков.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем комментарии на уход Мэй обыграла одинаковое написание фамилии британского премьера и месяца май.

«June ends May», — написала в фейсбуке представитель российского внешнеполитического ведомства. Фраза переводится как: «май завершается с приходом июня».

Напомним, что предшественник Терезы Мэй на посту премьера Британии Дэвид Кэмерон покинул свой пост в конце июня 2016 года, после референдума по вопросу выхода страны из ЕС, когда за Brexit проголосовали большинство британцев, передает НСН.