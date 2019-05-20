Не нужно русского: депутат Рады повздорил с Зеленским

Новый глава украинского государства Владимир Зеленский начал спорить с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко во время вступления в должность президента страны, передает «Страна.ua».

Перепалка между украинскими политиками началась после того, как Зеленский, обращаясь к жителям Донбасса, перешел на русский язык.

По его словам, киевским властям важно, чтобы проживающие в регионе люди почувствовали свою причастность к Украине и поняли, что они «не чужие».

Присутствующий в зале Ляшко выкрикнул президенту, который произносил свою речь, чтобы он перешел на украинский.

«Они понимают украинский язык. Спасибо большое, пан Ляшко, что вы продолжаете делить людей. Украинец — это не в паспорте, украинец — это в сердце», — сказал в ответ вступивший в должность новоизбранный украинский глава.

На смену языков во время инаугурационной речи отреагировал не только депутат. Писательница и активный борец за государственный язык Украины Лариса Ницой написала на своей странице в фейсбуке, что слова Зеленского подействовали на нее, как ведро с водой.

«Когда вы на своей инаугурации говорили, чтобы все украинцы возвращались домой, потому что они нам нужны — я плакала от умиления. Когда вы говорили, что мы все украинцы — не зависимо от происхождения, языка, вероисповедания — я плакала от умиления.

Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных — вы вылили на меня ведро холодной воды», — заявила она в социальной сети.

Ницой отметила, что в стране проживает много представителей разных национальностей. И ей непонятно, почему новый украинский лидер выбрал именно русский.

Во время своей торжественной речи, Владимир Зеленский пообещал закончить вооруженный конфликт на территории Донбасса. Для «восстановления мира», по словам президента, он готов даже потерять должность, принимая непопулярные решения.

Кроме того, он в очередной раз отметил, что «готов к диалогу», а начало этому, он считает, положит «возвращение всех украинских пленных». При этом он обвинил бывшее руководство страны в том, что оно «не сделало ничего» для того, чтобы жители Донбасса «чувствовали себя украинцами».

В заключение он обратился ко всем украинцам, которые проживают в разных уголках мира. Зеленский заявил, что их ждут на Украине и он «с удовольствием» предоставит им гражданство.

Говоря о гражданах страны, украинский президент отметил, что нет «правильных или неправильных» украинцев. «От Ужгорода до Луганска, от Чернигова до Симферополя, во Львове, в Харькове, в Донецке, в Днепре, в Одессе — мы все украинцы и мы должны быть едины, потому что только тогда мы сильные», — сказал Зеленский, выступая в Раде. Он отметил, что «не существует больших или меньших» украинцев.

Как и обещал, Зеленский сразу приступил к работе. Первым же своим указом он распустил парламент Украины, который недавно принял закон об обязательном использовании украинского языка практически во всех сферах жизни граждан.

По словам лидера страны, депутаты сами выбрали для инаугурации понедельник — рабочий день. И это даже хорошо, считает глава государства. Благодаря этому обстоятельству можно сразу начать исполнять свои должностные обязательства.

Владимир Зеленский принял решение отменить закон о депутатской неприкосновенности и принять закон о незаконном обогащении. При этом, главе СБУ Василию Грицаку и министру обороны Степану Полторакаому он сказал, что у них «будет два месяца» на то, чтобы подать в отставку.

В Совете Федерации на роспуск Верховной рады отреагировали однозначно. Замсекретаря генсовета ЕР, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов считает этот шаг «дележом портфелей», которую Зеленский провел под шумок, передает РИА «Новости».

По его мнению, «Зеленскому не терпится получить реальную власть». Вернее, этого хочется больше тем, считает член Совфеда, «кто привел его к власти».

«А для этого им необходимо сделать «перетасовку» в парламенте. Они сформируют вокруг себя более устойчивую политическую группировку и смогут управлять и назначением премьера, и формированием кабинета министров, и принятием бюджета и законодательной политикой», — цитирует Климова пресс-служба «Единой России».

Вопрос с Радой было важно решить, как можно скорее, потому что потом избиратели, утверждает сенатор, поймут, что Владимир Зеленский «не самый сильный политик» и «не слишком будет отличаться в практическом плане от Порошенко».

Между тем Евросоюз (ЕС) готов поддержать любое решение украинского лидера, связанное с роспуском парламента. Только есть одно «но» — этот шаг президента должен соответствовать желаниям жителей и законодательству страны. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, передает РИА «Новости».

«Я внимательно слушал инаугурационную речь нового президента. В этом отношении интерес Евросоюза заключается в том, чтобы высококачественное, демократическое поведение, которое было продемонстрировано во время президентской гонки, также осталось и сейчас», — отметил Шефчович.

Кроме того, он отметил также, что для ЕС важно, «чтобы и дальше Украина демонстрировала такого же высокого уровня демократическую поведение». Со стороны европейского союза он пообещал «поддержать любое решение, которое соответствует воле украинского народа и украинской конституции».