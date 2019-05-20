Вопроса нет и быть не может: Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Кремль ответил на заявление Зеленского о Крыме

Вопрос о российской принадлежности Крыма закрыт и не является предметом дискуссий — так Кремль ответил на слова нового президента Украины Владимира Зеленского об «украинском прошлом» полуострова. Власти самого российского региона также отметили, что исконной территорией Украины Крым не является.

Для Москвы не существует вопроса принадлежности российского региона – Крыма – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова нового президента Украины Владимира Зеленского об украинском прошлом полуострова.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» слова представителя Кремля.

В понедельник, 20 мая, Зеленский на своей инаугурации заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля», передает ФАН.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иофф в ответ на это отметил, что Зеленский плохо знает историю, раз делает такие заявления. По его словам, слова президента Украины о Крыме похоже на пустые политические обещания, так как полуостров был всегда русским.

«Ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти.

Это нужно знать президенту страны Зеленскому», — добавил Иоффе.

Двумя днями ранее Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день», — написал политик.

Он также пообещал «освобождение» крымчан.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с крымчанами. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!» — резюмировал Зеленский.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются, передает НСН.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными.

Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году»,

— сказал Умеров.

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова Зеленского процитировал Путина. По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и действующий украинский глава Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Кроме того, парламентарий допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.

Член Совета Федерации Алексей Пушков признался, что не удивится, если Зеленский уйдет в пустые разговоры о «достоинстве и чести», а также «освобождении родины крымских татар» от «оккупации». Сенатор отметил, что все подобные заявления Зеленского являются «риторической белибердой».

«Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», — заключил член верхней палаты российского парламента.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на который пришли почти 90% населения полуострова. Крымчане практически единогласно решили стать россиянами. В результате этого голосования Крым попал под юрисдикцию России. Этот шаг не приняли многие европейские страны и США, которые впоследствии ввели многочисленные санкции против российской стороны.