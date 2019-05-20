Вопроса нет и быть не может: Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Для Москвы не существует вопроса принадлежности российского региона – Крыма – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на слова нового президента Украины Владимира Зеленского об украинском прошлом полуострова.

«Что касается принадлежности Крыма, то здесь, как мы неоднократно говорили, в целом такого вопроса не существует и существовать не может. Это один из регионов Российской Федерации», — приводит РИА «Новости» слова представителя Кремля.

В понедельник, 20 мая, Зеленский на своей инаугурации заявил, что «Крым, и Донбасс – это украинская земля», передает ФАН.

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иофф в ответ на это отметил, что Зеленский плохо знает историю, раз делает такие заявления. По его словам, слова президента Украины о Крыме похоже на пустые политические обещания, так как полуостров был всегда русским.

«Ни земля Донбасса, ни земля Крыма исконной территорией Украины не является, а стала такой в результате деятельности советских органов власти.

Это нужно знать президенту страны Зеленскому», — добавил Иоффе.

Двумя днями ранее Зеленский пообещал «вернуть» Крымский полуостров под власть Киева – об этом он заявил в фейсбуке в посте, посвященном дате 18 мая 1944 года – началу насильственного выселения крымских татар из Крыма в Узбекистан и соседние районы Казахстана и Таджикистана.

«Сегодня 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Этот день напоминает нам, что можно уничтожить людей, но дух целого народа — никогда. Крымские татары вернулись на историческую родину. И сейчас они снова стали жертвами репрессий — как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Наша поддержка, наши усилия, наши мысли с ними каждый день», — написал политик.

Он также пообещал «освобождение» крымчан.

«Я верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации. И каким бы долгим ни был путь к возвращению Крыма, мы пройдем его вместе с крымчанами. Мы сделаем это вместе. Не забывайте, что даже самая темная ночь заканчивается рассветом!» — резюмировал Зеленский.

В ответ на это председатель общественной организации «Региональная национально-культурная автономия крымских татар РК» Эйваз Умеров призвал новоизбранного президента Украины не политизировать трагическую дату и заверил его, что в «освобождении от оккупации» крымские татары не нуждаются, передает НСН.

«Как председатель национально-культурной автономии, как крымский татарин и активный общественный деятель, могу заверить нового президента Украины, что крымские татары не нуждаются больше во внимании украинских властей и президента этой страны. Ни из какой оккупации нас освобождать не нужно, потому что мы не считаем себя оккупированными.

Мы наконец-таки последние пять лет просто живем и строим то мирное небо, которое мы сохранили в 2014 году»,

— сказал Умеров.

Председатель российской Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова Зеленского процитировал Путина. По его словам, начиная свою работу в должности президента Украины с подобных заявлений, Зеленский рискует закончить свое правление «так же бесславно», как и действующий украинский глава Петр Порошенко.

«По вопросу же территориальных претензий к России лучше, чем наш президент Владимир Путин не скажешь — «от мертвого осла уши вы получите», а не Крым», — сказал спикер нижней палаты российского парламента.

Кроме того, парламентарий допустил, что заявление Зеленского связано с «начинающимся заболеванием деменцией», и напомнил о прошедшем в Крыму референдуме.

Член Совета Федерации Алексей Пушков признался, что не удивится, если Зеленский уйдет в пустые разговоры о «достоинстве и чести», а также «освобождении родины крымских татар» от «оккупации». Сенатор отметил, что все подобные заявления Зеленского являются «риторической белибердой».

«Как бы эта зона не стала единственной, где проявит себя Зеленский», — заключил член верхней палаты российского парламента.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на который пришли почти 90% населения полуострова. Крымчане практически единогласно решили стать россиянами. В результате этого голосования Крым попал под юрисдикцию России. Этот шаг не приняли многие европейские страны и США, которые впоследствии ввели многочисленные санкции против российской стороны.