Самое обидное: Порошенко подвел итоги правления

Президент Украины Петр Порошенко, покидающий сегодня свой пост, назвал «самый обидный» провал за годы управления страной. Об этом сообщает НСН со ссылкой на обращение Порошенко к гражданам страны.

«Самым обидным для меня является то, что не удалось установить мир и восстановить территориальную целостность Украины», – заявил уходящий президент.

Одновременно с этим Порошенко похвалился успехами — Украину как государство удалось сохранить, «Новороссия» была «похоронена», а «значительно более сильный агрессор <...> остановлен». Кроме того, украинский лидер вновь заявил, что при нем была создана армия, ставшая «одной из сильнейших на континенте».

Он добавил, что сожаление вызывает также то, что в стране слишком поздно начали восстановление уровня жизни после экономического кризиса «на фоне российской агрессии». Порошенко подчеркнул, что сейчас Украина оказалась в гораздо лучшем состоянии, чем пять лет тому назад.

Этого удалось достичь благодаря «пониманию большинства и поддержке активной части общества».

Уходить из политики Порошенко не собирается – чтобы «не позволить свернуть курс страны на членство в Евросоюзе и НАТО». Кроме того, действующий украинский президент хочет «не давать спуску» новой власти и Владимиру Зеленскому.

«Ритуальных проевропейских и евроатлантических деклараций — мало. Нужна повседневная тяжелая работа. Это то, чего как гражданин буду требовать от новой власти, и в чем готов подставить ей плечо», – добавил Порошенко.

Он также пожелал успеха своему преемнику Владимиру Зеленскому, который 20 мая, в понедельник, должен сменить Петра Порошенко на посту президента страны.

Как сообщает ФАН, Порошенко отметил, что сложно объективно оценить проделанный за пять лет путь, но время расставит все по своим местам, отделит «грешное от праведного, зерна от плевел и правду от лжи».

Боевые действия на востоке Украины разгорелись в апреле 2014 года, когда Донецкая и Луганская области Украины провозгласили суверенитет после государственного переворота в Киеве. Новые власти Украины в ответ запустили так называемую антитеррористическую операцию (АТО) против ополченцев ДНР и ЛНР, и в Донбассе началась полномасштабная гражданская война, в которой за пять лет погибли около 13 тыс. человек.

Более полутора миллионов мирных жителей бежали из Донбасса в другие регионы Украины, Россию и страны Европы. В середине февраля 2019 года глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что российских войск в Донбассе нет.

В августе 2018 года президент Петр Порошенко пообещал, что украинская армия станет одной из сильнейших в Европе. По словам Порошенко, в данный момент украинские власти «полностью перестраивают» всю систему вооруженных сил, чтобы привести ее к стандартам НАТО. В своей предвыборной программе президент Украины обращался к трем понятиям: «армия — вера — язык» — это означало закрепление курса Украины на вступление в НАТО, что, по мнению Порошенко, должно обеспечить гарантию безопасности в будущем.

Петр Порошенко станет одним из гостей инаугурации избранного президента. По данным украинских СМИ, на торжественную церемонию приглашены все бывшие лидеры Украины — за исключением Виктора Януковича, который скрывается в России.

Инаугурация президента начнется 20 мая в 10.00 в Верховной раде, где Зеленский принесет присягу. После этого он перейдет в Мариинский дворец, где встретит официальные делегации. В заключение торжественных мероприятий он посетит резиденцию президента Украины на Банковой улице, где также пройдут официальные встречи.

Зеленский был провозглашен избранным главой государства 3 мая — именно тогда официальная информация была опубликована в газете «Правительственный курьер». С этого момента начался отсчет 30 дней, в течение которых он должен пройти инаугурацию и занять пост президента. 4 мая Владимир Зеленский заявил, что депутаты Рады не дают ему вступить в должность.

Сам новоизбранный президент требовал, чтобы его привели к присяге 19 мая. В итоге Верховная Рада назначила датой инаугурации 20 мая.

Ранее Зеленский говорил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. По его словам, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения между ДНР, ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне. Он заключил, что

«самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

Он также заявил о намерении начать выплачивать пенсии людям в Донбассе. По его словам, Киев должен не просто «протягивать руку» жителям региона, но и убедить их в том, что «что мы все украинцы».