«Не приглашали»: почему Лукашенко не приехал на Парад в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не присутствовал на параде Победы в Москве, поскольку не мог пропустить аналогичное мероприятие в Минске.

«Во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия», — объяснил белорусский лидер.

При этом он уточнил, что белорусская сторона на праздничных мероприятиях в России была представлена очень широко — как простыми людьми, так и чиновниками, сообщает информационное агентство БелТА.

В самом своем поздравлении он подчеркнул, что в рядах белорусского сопротивления сражались тысячи антифашистов из европейских государств: Польши, Чехии, Словакии, Австрии, Франции, Италии и даже Германии.

«К сожалению, в Европе сегодня такого единства нет. Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут Договор о ракетах средней и малой дальности. Но мы уверены в необходимости конструктивного диалога со всеми странами. Потому что мир — это жизнь. Потому что любой мир — это лучше, чем те годы лихолетья, которые мы переживали не единожды», — отметил Лукашенко.

В своем поздравлении президенту России Владимиру Путину Лукашенко указал, что в этот день потомки с благодарностью вспоминают подвиг героев-освободителей, которые спасли мир от нацистской чумы, а также скорбят о миллионах погибших.

«Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян»,

— отметил Лукашенко.

На параде Победы в Москве присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он вышел на трибуну вместе с Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Накануне Путин поздравил лидеров 11 стран бывшего СССР с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, отправив им поздравительные послания. Президент Украины Петр Порошенко в число получателей послания не вошел. Согласно пресс-релизу на сайте Кремля, Путин поздравил «народы Грузии и Украины», но не президентов этих двух стран.

Между тем, как сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин никогда не поздравлял с Днем Победы уходящего с поста главу украинского государства Петра Порошенко.

«В предыдущие годы [Владимир] Путин [Петра] Порошенко не поздравлял, но всегда говорил, что отношения между руководством стран никоим образом не должны проецироваться на давние родственные, братские отношения народов двух стран. Именно поэтому Путин поздравляет народ и ветеранов Украины в преддверии праздника Победы», — сказал Песков.

При этом он не уточнил, по каким причинам так происходит. Пресс-секретарь добавил, что избранного украинского президента Владимира Зеленского также не поздравляли, так как он не вступил еще на пост главы государства.

В своем поздравлении жителям и ветеранам Украины Владимир Путин отметил заслуги «соотечественников, которые на фронте и в партизанских отрядах плечом к плечу сражались с фашистскими захватчиками, ценой огромных жертв и лишений защитили родную землю и весь мир от порабощения».

«Наш долг — отстаивать правду о судьбоносных событиях общей истории, противодействовать любым попыткам разжигания межнациональной розни и возрождения фашистской идеологии.

Убежден, что народы России и Украины должны свято беречь и помнить завещанные нашими отцами и дедами традиции братской дружбы и взаимовыручки, которые помогли нам вместе прийти к славной Победе», — добавил президент России.

Ранее Министерство труда и социальной защиты рассказало, сколько участников Великой Отечественной войны (ВОВ) проживают на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства. По данным на 1 апреля этого года, в стране живут 1,28 млн инвалидов и ветеранов войны.

Уточняется, что в стране 144 бывших совершеннолетних узника фашизма и около 103 тысяч бывших несовершеннолетних узников фашизма, более 240 тысяч вдов инвалидов и участников войны, свыше 762 тысяч тружеников тыла.

Кроме того, в России более 96 тысяч лиц, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также примерно 75 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, работавших на объектах противовоздушной обороны во время ВОВ.