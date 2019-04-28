«Мир в Донбассе»: в бундестаге решили напугать Россию

Парламентская группа в бундестаге Свободной демократической партии Германии единогласно приняла документ, в котором представила новую стратегию развития ситуации на востоке Украины в двенадцати пунктах.

Ожидается, что предложения под общим названием «Мир на Украине нуждается в новом импульсе» будет внесено в бундестаг на следующей неделе.

В документ снова были включены бездоказательные утверждения о причастности Москвы к конфликту в Донбассе.

Внутри ЕС федеральное правительство должно продвигать идею [введения в Донбасс] «подразделений гражданской полиции миссии ООН, который в первую очередь будет выполнять задачи по защите суверенитета в сотрудничестве с местными украинскими органами безопасности, должно быть расширено присутствие и других миссий. Силы безопасности должны оказывать устрашающее воздействие на внешнюю агрессию», — говорится в документе.

Также, в предложениях содержится призыв к главам государств проводить более активную политику в отношении Украины.

«Хотя Германия и Франция являются частью так называемого нормандского формата, в рамках которого мирное решение ищется вместе с Украиной и Россией, но совсем недавно были только встречи на уровне министров. Главы государств и правительств не встречались с июля 2017 года», — указывается в заявлении.

Двумя днями ранее постоянный представитель Германии в ООН Кристоф Хойсген заявил, что российские власти пытаются «запугать» избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Хойсген на заседании Совбеза напомнил российскому поспреду в ООН Василию Небензе, что официальная Москва неоднократно заявляла, что не может вести диалог с проигравшим второй тур выборов президента Украины Петром Порошенко. Однако, заметил Хойсген, вместо того, чтобы «послать Зеленскому риторические цветы», Россия пытается запугать его.

«В учебниках МГИМО говорится, что, когда [приходит] новый, неопытный лидер, нужно попытаться его запугать, и в первый день после выборов спровоцировать его и захватить врасплох. Это и было сделано», — сказал Хойсген.

Небензя же спросил у своего коллеги, как и где тому удалось раздобыть российский секретный дипломатический учебник.

Дипломат подтвердил, что в данном учебнике все так и написано, как сказал Хойсген, передает ФАН.

«Я потом вам еще расскажу, что там есть», — пообещал постпред РФ при ООН, имея в виду азы российской дипломатии.

В среду, 24 апреля, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения паспортов РФ жителями отдельных районов Донбасса, охваченных военными действиями. В настоящее время на территории РФ находятся более миллиона выходцев из региона. Путин, комментируя подписание указа, назвал этот вопрос «гуманитарным».

«У нас нет желания создавать проблемы новой украинской власти, это вопрос гуманитарного характера», — заявил российский лидер.

В штабе Зеленского призвали ужесточить санкции против России в ответ на указ Путина. По мнению команды нового главы украинского государства, указ российского лидера не приближает стороны конфликта к «основной цели — прекращению огня».

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в твиттере назвал решение России об упрощении процесса получения гражданства для жителей Донбасса «провокационным».

Помощник российского президента по вопросам Украины Владислав Сурков отметил, что решение президента — «справедливый» шаг, передает НСН.

«В этих условиях

решение президента России является абсолютно справедливым и неизбежным. Получив паспорта, люди будут чувствовать себя более защищенными и свободными», — считает он.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские власти рассчитывают, что новое руководство Украины будет способствовать урегулированию конфликта на востоке страны, выполняя минские соглашения.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство осознает свою ответственность и в полной мере будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного выполнения минского комплекса мер в рамках контактной группы и «нормандского формата» (Россия, Франция, ФРГ и Украина. — «Газета.Ru») в полном соответствии с резолюцией СБ ООН 2202», — сказал министр на открытии Московской международной конференции по безопасности.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что при смене государственной власти на Украине возрастает и ответственность миссии ОБСЕ за соблюдение минских соглашений.

В прошлом месяце экс-советник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля по внешним и оборонным вопросам Хорст Тельчик в интервью журналу Spiegel заявил, что Германии нужно стремиться к диалогу с Россией. Как пример он привел политику канцлера ФРГ Вилли Брандта, проводившего переговоры с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым в 1971 году, несмотря на напряженные отношения между странами.