В Индии назвали результативными переговоры с Ираном о проходе судов через Ормузский пролив

МИД Индии: переговоры с Ираном о проходе судов оказались результативными
Reuters

Переговоры Нью-Дели с Тегераном по вопросу прохода индийских судов через Ормузский пролив привели к определенным результатам. Об этом заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар в интервью газете Financial Times.

«В данный момент я веду с ними (иранцами — прим. ред.) переговоры, и они принесли определенные результаты», — сказал он.

По его словам, Индия и Иран не заключали всеобъемлющее соглашение о проходе танкеров через пролив. Он уточнил, что «каждое перемещение судна» обсуждается отдельно.

Джайшанкар отметил, что Тегеран ничего не получал взамен от Нью-Дели. Он добавил, что осведомлен о попытках многих стран Евросоюза вести переговоры с Ираном по поводу текущей ситуации.

14 марта индийский телеканал NDTV сообщил, что два танкера со сжиженным газом компании Shipping Corporation of India под флагом Индии успешно прошли через Ормузский пролив. Речь идет о кораблях под названиями Shivalik и Nanda Devi. По словам источников издания, эта операция была осуществлена с особой осторожностью при содействии Ирана, а также всех других стран Персидского залива.

12 марта СМИ сообщили, что Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив. Добиться разрешения удалось в результате переговоров глав МИД Ирана и Индии. Эту информацию подтвердил иранский посол в Нью-Дели Мохаммад Фатхали.

Ранее Иран назвал условие для пропуска танкеров через Ормузский пролив.

 
