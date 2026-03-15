В Израиле анонсировали переговоры с Ливаном

Reuters: Израиль и Ливан в ближайшее время проведут переговоры
Израиль и Ливан проведут переговоры в ближайшие дни. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на израильских чиновников.

«Израиль и Ливан, как ожидается, проведут в ближайшие дни переговоры, направленные на обеспечение длительного прекращения огня, которое приведет к разоружению [ливанского шиитского движения] «Хезболла», — говорится в материале.

22 марта «Хезболла» объявила о начале операции «Съеденный орел», направленной против Израиля. Она выпустила около 100 ракет по территории противника. По предварительным данным, в результате обстрела два человека получили легкие ранения.

После этого израильские военные нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты. Широкомасштабная серия атак по объектам инфраструктуры «Хезболлы» по всему Ливану привела к уничтожению десятков пусковых установок ракет.

Ранее в столице Ливана жильцы дома едва успели эвакуироваться перед ударом ВВС Израиля.

 
