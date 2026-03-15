«Нелюбимый сын». Трамп заявил, что с Зеленским сложнее договориться, чем с Путиным

Трамп заявил, что удивлен нежеланием Зеленского идти на сделку по Украине

Президент США Дональд Трамп признался, что с главой Украины Владимиром Зеленским сложнее договориться, чем с российским лидером Владимиром Путиным. Американский президент удивился, что Зеленский не хочет заключать мирное соглашение, в то время как Путин готов к этому. В свою очередь, Зеленский возмутился, что Трамп относится к нему без должного уважения, и сравнил себя с «нелюбимым сыном». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил, что с украинским главой Владимиром Зеленским «намного сложнее договориться», чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке », — сказал американский лидер.

Трамп также отметил, что США не нуждаются в помощи от Украины для защиты от иранских беспилотников.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский », — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Это заявление прозвучало в связи с тем, что 9 марта Зеленский сообщил об отправке Украиной беспилотников-перехватчиков и группы специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. Он утверждал, что США якобы обратились к Украине за помощью 5 марта. 13 марта украинский президент снова заявил, что Киев предоставляет помощь Вашингтону, несмотря на то, что Трамп это отрицает.

5 марта президент США охарактеризовал Зеленского как «препятствие на пути к миру» с Россией , отметив, что у того «нет козырей в рукаве». По словам Трампа, президент Украины не демонстрирует достаточной готовности к заключению мира. При этом он добавил, что переговорный процесс продолжается.

Нелюбимый сын

В интервью радиостанции France Inter Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп относится к нему без должного уважения.

«Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын », — сказал Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что не может назвать Трампа своим другом. Говоря о своей дружбе с лидерами других стран, он привел в пример французского президента Эммануэля Макрона.

Владимир Зеленский 12 марта в интервью изданию Politico также заявил, что «ненавидит» президента России Владимира Путина.

«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав . Но не во всем», — сказал Зеленский.

Трамп неоднократно говорил, что урегулированию конфликта на Украине и заключению мирного соглашения якобы препятствует личная ненависть между Путиным и Зеленским.

В интервью Politico украинский президент выразил мнение, что Трамп должен усилить давление на Россию, вместо того, чтобы давить на него.

«Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят закончить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — подчеркнул он.

Заявление Зеленского об отношениях с Трампом прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.