«Нелюбимый сын». Трамп заявил, что с Зеленским сложнее договориться, чем с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с украинским главой Владимиром Зеленским «намного сложнее договориться», чем с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сказал в интервью NBC News.
«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов к сделке», — сказал американский лидер.
Трамп также отметил, что США не нуждаются в помощи от Украины для защиты от иранских беспилотников.
«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь — это Зеленский», — подчеркнул президент Соединенных Штатов.
Это заявление прозвучало в связи с тем, что 9 марта Зеленский сообщил об отправке Украиной беспилотников-перехватчиков и группы специалистов по дронам в Иорданию для защиты американских военных баз. Он утверждал, что США якобы обратились к Украине за помощью 5 марта. 13 марта украинский президент снова заявил, что Киев предоставляет помощь Вашингтону, несмотря на то, что Трамп это отрицает.
5 марта президент США охарактеризовал Зеленского как «препятствие на пути к миру» с Россией, отметив, что у того «нет козырей в рукаве». По словам Трампа, президент Украины не демонстрирует достаточной готовности к заключению мира. При этом он добавил, что переговорный процесс продолжается.
Нелюбимый сын
В интервью радиостанции France Inter Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп относится к нему без должного уважения.
«Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын», — сказал Зеленский.
Украинский лидер также добавил, что не может назвать Трампа своим другом. Говоря о своей дружбе с лидерами других стран, он привел в пример французского президента Эммануэля Макрона.
Владимир Зеленский 12 марта в интервью изданию Politico также заявил, что «ненавидит» президента России Владимира Путина.
«Конечно, я думаю, что мы ненавидим друг друга. В этом отношении Трамп прав. Но не во всем», — сказал Зеленский.
Трамп неоднократно говорил, что урегулированию конфликта на Украине и заключению мирного соглашения якобы препятствует личная ненависть между Путиным и Зеленским.
В интервью Politico украинский президент выразил мнение, что Трамп должен усилить давление на Россию, вместо того, чтобы давить на него.
«Нам нужны переговоры. Мы их поддерживаем. Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят закончить эту войну. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно больше давления на Россию, а не на меня», — подчеркнул он.
Заявление Зеленского об отношениях с Трампом прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
«Зеленский сказал, что Трамп относится к нему как к сыну. Многие в этом сомневаются», — написал Дмитриев в соцсети X.