Лидер Мадагаскара назначил нового премьер-министра

Президент Мадагаскара на переходный период Микаэль Рандрианирина (на фото) назначил Мамитиану Радзаунарисона на пост премьер-министра страны. Трансляция церемонии велась на телеканале TVM.

Новый премьер сменил на посту Херинцаламу Радзаунаривелу, который был отправлен в отставку вместе со всем кабмином 10 марта. Причины подобного решения не уточнялись.

Радзаунарисон служил в жандармерии. До назначения на пост главы кабмина он возглавлял Финансовую разведку Мадагаскара. Он стал вторым премьером после смены власти на Мадагаскаре в октябре 2025 года.

В конце сентября 2025 года Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды.

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, 14 октября взяла власть в свои руки и распустила все прежние органы управления страной. Временным президентом стал Микаэль Рандрианирина, глава корпуса армейской административной и технической службы.

