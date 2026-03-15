«Агент иностранной державы». Почему ЦРУ готовит дело против Такера Карлсона

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что ЦРУ готовит уголовное дело против него и добивается признания иностранным агентом. По его словам, поводом стали контакты с гражданами Ирана до начала военных действий. На фоне конфликта с Ираном журналист также критиковал администрацию Дональда Трампа. Он предупреждал, что на территории США может произойти провокация с большим числом жертв, чтобы оправдать вторжение в Исламскую Республику.

Американский журналист Такер Карлсон сообщил, что Центральное разведывательное управление США добивается признания его иноагентом. Об этом он рассказал в видеобращении, опубликованном в соцсети X.

« На днях я узнал, что ЦРУ готовит какое-то уголовное дело против меня — сообщение в Министерство юстиции о предполагаемом преступлении, которое я якобы совершил. В чем же заключается это преступление? Ну, в том, что я общался с людьми в Иране перед войной», — пояснил Карлсон.

По его словам, речь идет о нарушении закона об иностранных агентах и том, что он якобы «действовал как агент иностранной державы» . Такер Карлсон отверг обвинения, и подчеркнул, что ему нечего скрывать.

«Я также никогда ни у кого не брал денег. Мне они не нужны, я их не хочу, и это можно доказать. Более того, моя работа заключается в том, чтобы постоянно общаться со всеми и пытаться понять, что происходит в мире. Так что с юридической точки зрения я считаю это дело нелепым и сомневаюсь, что оно вообще дойдет до суда», — заявил журналист.

В своем видеообращении Карлсон также заявил, что утечки информации о начале расследований в его адрес в 2021 и 2023 годах были намеренно организованы, чтобы запугать его в моменты, когда он пытался организовать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным.

Критика вторжения

Накануне Такер Карлсон заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что США утрачивают способность влиять на ход военных действий в Иране.

« Это нанесет серьезный ущерб Соединенным Штатам, стране, в которой я родился и живу. И так быть не должно. <…> Войны приносят масштабные и неожиданные перемены. Каждый крупный конфликт делает это. Такова природа войны. Как только начинают умирать люди, начинают происходить самые разные вещи, которых вы никогда не ожидали, и вы не можете их контролировать. Вы теряете контроль над процессом», — сказал американский журналист.

Кроме того, Карлсон выразил сомнение в том, что Америка сможет одержать убедительную победу в конфликте с Ираном .

Ранее 13 марта на своем канале в YouTube Карлсон заявил, что на территории США может быть организована провокация, которая будет включать теракт с большим количеством жертв, чтобы оправдать наземное вторжение в Иран.

По его мнению, одних только воздушных ударов для смены режима в Тегеране недостаточно, однако для начала полномасштабной наземной операции Вашингтону потребовался бы повод, аналогичный терактам 11 сентября .

«Понадобятся войска, американские «сапоги на земле», чтобы сделать это. Но у администрации нет ни малейшего желания это делать, не говоря уже о стране в целом», — добавил он.

Журналист подчеркнул, что Израиль крайне заинтересован в таком развитии событий .

Ссора Трампа и Карлсона

В начале марта президент США Дональд Трамп заявил, что Такер Карлсон более не является членом его движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку Снова Великой») из-за критики американской операции в Иране.

Газета The New York Times 2 марта сообщила, что Карлсон активно отговаривал Дональда Трампа от начала военных действий против Ирана. По данным издания, Карлсон не менее трех раз за месяц посещал Белый дом, чтобы убедить президента США не начинать военную операцию.

Последний раз Трамп и Карлсон разговаривали на эту тему 23 февраля, после чего журналист сообщил окружению, что президент США склоняется к участию в военных действиях против Ирана.