Старый курс: Зеленский хочет вернуть Крым и Донбасс

Приход к власти на Украине Владимира Зеленского не означает изменения внешнеполитического курса страны: представитель штаба нового президента Дмитрий Разумков в эфире «112 Украина» заявил, что Зеленский не будет раздавать украинские земли и граждан, передает ФАН.

«Мы не готовы дарить, сдавать в краткосрочную или долгосрочную аренду, дарить в пользование украинские земли и украинских граждан», — подчеркнул политконсультант.

По словам Разумкова, есть «две красные линии», которые Зеленский никогда не переступит: Крым и Донбасс будут по-прежнему считаться украинскими.

21 апреля Зеленский на брифинге заявил, что в ближайшее время представит план действий по прекращению огня в Донбассе. «Мы начнем очень мощную информационную войну, чтобы закончить огонь в Донбассе. Мы вас приглашаем, нам нужна будет ваша помощь», — заявил он журналистам. По его словам, у команды избранного президента есть «много креативных идей».

Кроме того, в своем блоге на портале «Обозреватель» советник Зеленского по вопросам обороны и безопасности Иван Апаршин выразил мнение, что должностные лица, причастные к началу конфликта на востоке страны, понесут наказание после вступления в должность Зеленского. Будут наказаны также и те, кто допустил «сдачу» Крыма России.

15 апреля в штабе Зеленского обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата признали неизбежность диалога с Москвой.

«Так называемый «референдум» не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей Крыма», — говорится в заявлении штаба Зеленского.

1 апреля, еще будучи кандидатов в президенты, Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хочет сказать Путину при встрече — он собирается «потребовать денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — заявил Зеленский.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года, после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за воссоединение с Россией высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Путин, в свою очередь, в середине октября 2016 года заявил, что крымчане выразили свое мнение и вопрос о принадлежности Крыма «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

Первый президент Украины Леонид Кравчук, в свою очередь, посоветовал победителю президентской гонки Владимиру Зеленскому снять с Крыма блокаду и «решать вопросы по-человечески». При этом он предостерег будущего главу государства от «признания полуострова российским». Член Совфеда Алексей Пушков в ответ на это заявил, что «рассчитывать на ползучее возвращение Крыма не стоит», но идея снять блокаду «разумна».

Он добавил, что идея Кравчука снять с Крыма блокаду — энергетическую, водную и экономическую — вполне разумна и «станет тестом для Зеленского», избранного на пост президента Украины.

Кравчук ранее заявил, что новому главе украинского государства следует изменить госполитику по поводу Крыма и приступить к налаживанию отношений с крымчанами. Первый президент Украины подчеркнул, что его страна ни при каких обстоятельствах не согласится признать Крым российским.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в разговоре с НСН предположил, что у Зеленского вряд ли получится без поддержки украинских силовиков наладить отношения с Крымом.

«Это соответствует внутренним установкам самого Зеленского, который говорит, что надо слушать людей. Большинство людей разделяют такую позицию. Думаю, что он прислушается, но вопрос в том, сможет ли он это реализовать, учитывая, что у нас есть агрессивное меньшинство, которое будет этому противостоять. Для того, чтобы Зеленскому двигаться по этому пути, ему нужно иметь хорошую опору в силовых структурах», — подчеркнул Погребинский.