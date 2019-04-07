Оскорбил инвалидов: в Раде требуют завести дело на Зеленского

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала возбудить уголовное дело в отношении кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского за высказывания его героя – по сюжету президента страны Василия Голобородько — в сериале «Слуга народа». По ее словам, герой Зеленского оскорбляет людей с инвалидностью, употребляя в сериале слова «олигофрены», «дауны», «дебилы».

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«Прошли сутки. Зеленский не извинился! Родители детей с инвалидностью обратились к нему с призывом: извиниться перед людьми с синдромом Дауна, людьми с физическими недостатками, над которыми он и его «квартальцы» постоянно издеваются. В фильме «Слуга народа — 3», сопродюсером которого является Зеленский, в оскорбительном контексте употреблены слова «дебилы», «олигофрены» и «дауны». Я поддержала солнечных детей», — написала парламентарий на своей странице в фейбсуке.

По ее словам, эта проблема особенно актуальная в рамках сближения Украины с Европой и принятия европейских ценностей.

«Мы строим европейскую Украину, толерантное государство, где ненависть и вражда недопустимы. Такие шутки невозможны в цивилизованном обществе.

Тем более от человека, который претендует на роль нового политика. Прошло 24 часа. Ни кандидат Зеленский, ни его штаб, ни его студия – «95-й квартал», ни его сценаристы не извинились перед людьми с инвалидностью. Язык ненависти, дискриминация отбрасывает нас от ЕС и НАТО, ведь ключевыми принципами этих институтов является уважение прав человека, толерантность», — пояснила депутат.

Она также подготовила ряд запросов: уполномоченному Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой дать немедленную публичную оценку «нарушениям прав человека, разжиганию вражды и ненависти» Зеленским в фильмах с его участием.

Кроме того, Геращенко попросит Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания дать оценку контенту, который имеет признаки дискриминациии к людям с инвалидностью, а от главы МДВ Арсена Авакова потребует возбудить уголовное дело по факту дискриминации кандидатом в президенты Зеленским людей с особенностями развития и разжигании вражды.

«Попутно напомню, что слова «даун», «дебил», «олигофрения» является или диагнозами, или частями диагнозов людей с инвалидностью. И применять их по отношению к человеку может только врач. Применение медицинских терминов в бранном контексте дискриминирующих, унижающим человеческое достоинство. В понедельник все запросы будут направлены в соответствующие министерства. Призываем народных депутатов присоединиться к этим заявлениям (это определенный тест на «европейскость» политиков)», — резюмировала Геращенко.

Накануне

в штабе Зеленского рассказали о методах борьбы с коррупцией, которые планируется применить в стране в случае победы на выборах.

По словам политиков, «изобретать в этой сфере велосипед не нужно». Они предлагают формировать антикоррупционные органы на Украине через международные конкурсные комиссии, отменить неприкосновенность, создать международный Высший экономический суд и лишать судей должностей в случае незаконных решений.

Кроме того, в числе предложений штаба Зеленского — максимальное привлечение граждан к изобличению коррупции с помощью системы наград. Также в штабе Зеленского предлагают применять к коррупционерам меру в виде конфискации всего имущества и пожизненного запрета занимать определенные должности.

Неделей ранее замглавы департамента международно-правового сотрудничества генеральной прокуратуры Украины Константин Кулик заявил, что представители нынешнего президента Украины Петра Порошенко пытаются помешать расследованию уголовного дела против его соратников.

Правоохранитель рассказал, что в настоящий момент из единого судебного реестра Украины исчезли данные о лицах, которым прокуратура вынесла официальные подозрения по делу об отмывании миллиардов гривен.

«Убрать их [данные] оттуда можно только двумя способами — либо как ошибочно выставлена, либо отменив подозрения. По каким основаниям принято решение, я не знаю, надо спрашивать», — сказал Кулик.

Победу в первом туре президентских выборов на Украине одержал Зеленский — он набрал 30,24% голосов, передает ФАН. Эти данные ЦИК Украины опубликовала, подсчитав 100% бюллетеней. Порошенко поддержали 15,95% украинцев. Никто из кандидатов не смог набрать достаточного для победы в первом туре числа голосов, передает НСН.