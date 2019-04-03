Око за око: Ляшко слил телефоны Зеленского и Коломойского

Телефонные номера кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, олигарха Игоря Коломойского и генерального директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко оказались в открытом доступе в социальных сетях. Контакты опубликовал лидер «Радикальной партии» и нардеп Верховной Рады, экс-кандидат в президенты страны Олег Ляшко в фейсбуке.

«Кстати, кто хочет поговорить с Коломойским, Зеленским, Ткаченко — вот их телефоны. Звоните, пишите на здоровье!» — заявил Ляшко.

Свой поступок нардеп объяснил «сливом» его личного номера кем-то из сотрудников телеканала Коломойского «1+1». «Уже второй день меня спамят тысячами сообщений и звонками со всего бывшего СССР. Поэтому вынужден буду изменить номер, который у меня с 1998 года», — пожаловался Ляшко.

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Стоит отметить, что сам кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко проголосовал на выборах 31 марта с нарушением закона. Комитет избирателей Украины утверждает, что во время голосования Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.

За это нарушение по статье 159 УК Украины ему грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных доходов или исправительные работы на срок до 2 лет, или же ограничение свободы на срок до 3 лет. Действия Ляшко заметили и в МВД Украины, однако дальнейшего хода история что не получила.

Как сообщает ФАН, после подсчета более 99% бюллетеней ЦИК Украины сообщил, что Олег Ляшко заручился поддержкой 5,47% избирателей. Всего он получил около 1 млн голосов.

Владимир Зеленский стал лидером первого тура голосования в большинстве областей Украины и в Киеве. Актер набрал 30,23% голосов, на втором месте — действующий президент Украины Петр Порошенко, у него — 15,95% голосов. Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов, который намечен на 21 апреля.

По данным МВД Украины, в ходе голосования 31 марта правоохранители получили более 2,1 тыс. жалоб о нарушениях избирательного процесса. По факту нарушений возбуждено 39 уголовных дел.

Стоит отметить, что Киев отказался открывать избирательные участки в России, а также в некоторых районах Донбасса, в результате чего порядка 11 млн украинцев не смогли принять участия в голосовании. Кроме того, впервые на выборах президента Украины нет российских наблюдателей. В январе украинские власти отказались принимать заявки на регистрацию наблюдателей из России.

Сам Зеленский после первого тура президентских выборов на Украине заявил журналистам, что не будет считать проигрышем исход, при котором он не станет президентом. «Это не проигрыш. Это попытка, это сильный шаг. Есть чем заниматься, будем готовиться к парламентской бойне. Все нормально», — подчеркнул кандидат.

Комик Владимир Зеленский в прошлом — звезда КВН, популярное российское шоу он покинул после конфликта его команды «95 квартал» с компанией АМиК. В 2015 году его «Студия Квартал-95» начала выпускать сериал «Слуга народа», в котором Зеленский сыграл учителя истории, неожиданно для себя ставшего президентом Украины. Сериал снискал большую популярность — права на его показ даже приобрел стриминговый сервис Netflix. Новые серии выходят весной 2019 года — как раз во время выборов главы Украины.

Большую часть проектов студия Зеленского написала для телеканала «1+1», принадлежащего украинскому миллиардеру Игорю Коломойскому. По сообщениям украинских СМИ, Коломойский задолжал юмористу $4 млн — это сумма, которую его студия не получила за производство программ для принадлежащего олигарху канала.

В СМИ также сообщалось, что бизнесмен сделал ставку на Зеленского на выборах. Юморист, в свою очередь, заявил, что его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только владелец канала. По словам комика, Коломойский не дал бы 2,5 млн гривен на подобную авантюру.

Выход действующего президента Украины Петра Порошенко во второй тур президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко назвал «неожиданностью», передает НСН.

«Кто будет [на второй позиции] — Тимошенко или Порошенко, как говорится, спорили до последнего дня. Это, действительно, было незапрограммировано. Многие говорили, что проходит Тимошенко. Такие разговоры были: и раскладки показывали, и расчет. Кто выиграет окончательно — это однозначно интрига», — убежден эксперт.