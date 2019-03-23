«Москва слезам не верит»: Порошенко о визите Бойко в Россию

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко за их поездку в Москву, где они провели переговоры с председателем российского правительства Дмитрием Медведевым. Свое заявление украинский лидер сделал во время выступления в Черновицкой области.

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«Что они поехали туда вымаливать, какие экономические интересы, что они со слезами на глазах, протянув руку, поползли на коленях и просили у [президента России Владимира] Путина?» — возмутился Порошенко.

Он обратил внимание, что все видели в новостях, как они «побежали к Путину», хотя «Москва слезам не верит», напомнил президент Украины. Он также заявил, что Медведчук и Бойко хотят опять посадить страну на «российскую газовую иглу».

«Они экономику обсуждают. Они обсуждают, как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских», — сказал Порошенко.

Он назвал подобные встречи попыткой Кремля «подорвать единство» внутри Украины.

Накануне Медведчук и Бойко приехали в Москву, чтобы провести деловые переговоры с российскими коллегами. Изначально появилась информация, что они могут встретиться с Владимиром Путиным, но ее вскоре опроверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, объяснив это его загруженным графиком.

Зато украинские политики встретились с премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. В основном обсуждался именно «газовый вопрос» между странами.

«По итогам 2018 года Россия для Украины главный торговый экономический партнер. Тот же экспорт из Украины в РФ, хоть и упал, <…> среди всех стран мира он самый большой. И самый большой импорт среди всех стран мира — это России по отношению к Украине», — отметил Медведчук.

В свою очередь, Бойко заявил о необходимости заключить между Киевом и Москвой контракт на прямые поставки российского газа. Украинский политик также выразил готовность предложить варианты продления контракта по транзиту российского газа по украинской территории.

«Самый главный вопрос — это прямой контракт по газу, по поставкам газа в страну. Потому что сегодня сложилась ситуация ненормальная, когда газ поставляется из Европы без прямого контракта», — подчеркнул он.

Медведев при этом обратил внимание, что российская сторона не получала от официального Киева соответствующих сигналов по поводу ситуации в газовой сфере.

Визит украинских политиков в Москву стал поводом для жесткой критики на родине, особенно в адрес кандидата в президенты. «Бойко в Москве. Говорит, что готов сотрудничать с [кандидатом в президенты Юлией] Тимошенко и [партией] «Батькивщина». До этого в поддержку Тимошенко выступил [кандидат в президенты Украины и мультимиллионер Сергей] Тарута, в программе которого официально прописан внеблоковый статус Украины. Все тайное становится явным. Единственная команда, которая будет бороться за мир через победу, а не капитуляцию, за вступление в НАТО и ЕС, — это команда Порошенко», — написала в фейсбуке вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Впрочем, критика — это не самое страшное. Визит Бойко и Медведчука в Москву наделал много шума и в Службе безопасности Украины (СБУ), где заявили о проведении правовой проверки поездки в Россию главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и кандидата в президенты Украины.

На странице ведомство в фейсбуке указали, что Бойко и Медведчук приехали «к одному из лидеров страны-агрессора».

По словам главы ведомства Василия Грицака, российские спецслужбы таким образом отвлекают внимание общественности от «коррупционных схем» финансирования выборов в интересах того кандидата, «который устраивал раньше и устраивает сейчас Кремль». При этом о ком именно из 39 кандидатов идет речь, руководитель СБУ не пояснил.

Помимо этого, в СБУ предположили, что визит Бойко и Медведчука в Россию мог быть опосредованно связан с терактом, который сотрудники ведомства предотвратили в харьковском метрополитене. В организации этой атаки Киев обвинил российские спецслужбы.

По данным украинских спецслужб, для осуществления этого нападения был завербован житель города, который должен был заложить взрывное устройство мощностью 600 граммов тротила на одной из станций подземки. На Украине считают, что для этого из России ему передали бомбу и инструкции и заплатили $15 тыс.

Кстати, Бойко на данный момент уверенно занимает четвертую позицию в президентской гонке. Его рейтинг колеблется в пределах 10,5%. Некоторые аналитики даже предполагают, что при определенном раскладе он может обогнать и Порошенко, заняв третье итоговое место.