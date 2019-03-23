«Не дождетесь»: Госдума ответила Зеленскому на слова о Крыме

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины

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Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть. При этом он не предложил идеи по возвращению территории в ближайшем будущем, то есть сразу после выборов 31 марта.

«Зеленский заранее снял с себя обязанности по «возвращению» полуострова Украине. Фраза «Когда сменится власть в России» — это ни к чему не обязывающий ход», — пояснил Бальбек RT.

Депутат обратил внимание, что на сегодняшний день представление идей о том, «как вернуть Крым» — это обязательное условие предвыборной гонки на Украине.

«Одни ломают копья, другие с надеждой смотрят на Запад, и только Зеленский завуалированно сказал: «Дорогие украинцы, не дождетесь», — резюмировал Бальбек.

Действительно, главные кандидаты на пост главы Украины постоянно говорят о том, как присоединить полуостров к Украине. Очередное обещание вернуть регион в страну сделал президент Украины Петр Порошенко 18 марта в интервью изданию «Сегодня».

«Украина ни на какие торги, ни на какие подковерные договоренности никогда не пойдет. И Крым будет возвращен Украине. Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — процитировал Порошенко отрывок интервью в своем твиттере.

Он заверил, что «то же самое» произойдет и с Донбассом. Кроме того, Порошенко обратился к крымским татарам и призвал их «верить в борьбу украинских властей за возвращение Крыма». «Мы ни на один день не забываем о вас», — подчеркнул он.

Он также заявил, что Москва сама надеется на смену власти на Украине, чтобы вопрос о статусе Крыма решился в пользу России. По словам украинского лидера, его российский коллега Владимир Путин неоднократно выражал надежду на победу «любого кандидата, кроме Порошенко».

Он уверен: Кремль ждет такого исхода, чтобы «новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему полуостров». «Моя позиция — не дождутся. Мы освободим Крым», — заверил он.

Позже Порошенко более подробно распространился о том, каким именно образом он собирается «вернуть» Крым. Его метод заключается в усилении санкционого давления на Россию. Он отметил, что в этом его стране поможет международное сообщество, и тогда Крым «вернется» Украине политико-дипломатическим путем.

Буквально за пару дней до этого на встрече с избирателями в Киеве Порошенко в очередной раз заявил, что в случае победы на выборах он вернет Крым и Донбасс.

«Донбасс и Крым вернутся в Украину! <...> После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», — заверил он избирателей.

Он также обозначил «дорогу к миру», которая, по его словам, лежит для Украины через программу усиления Вооруженных сил. «Свою первую президентскую каденцию сейчас уже страшно вспомнить. Следующую каденцию начну с обновления военной ракетной программы», — пообещал украинский лидер.

Он отметил, что новые ракеты смогут лететь дальше и «будут сдерживать врага, сделав уязвимой его территорию». По словам Порошенко, «ставка этих выборов — сохранить реальную независимость от России», и весной, то есть 31 марта, «будет пройдена точка невозврата».

По мнению члена международного комитета Совета Федерации Олега Морозова, Порошенко своими обещаниями «вернуть Крым после выборов» «дурит избирателя».

К тому же Морозов считает, что такие слова Порошенко скорее адресованы Западу. «Но главный адресат этого заявления живет не на Украине, а в Брюсселе и Вашингтоне. Перед ними и ломает шапку Порошенко», — уверен сенатор.

В том, что обещания украинского лидера «вернуть» Крым Украине — это часть предвыборной кампании — убежден и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с корреспондентом RT он обратил внимание, что «каждое» заявление Порошенко становится все более «безответственным».

Брутер даже предположил, что глава государства говорит обо всем, «что попадется под руку», рассчитывая таким образом за короткий срок «понравиться» избирателям. «Что касается Крыма, жителям полуострова совершенно неинтересно мнение Порошенко», — полагает эксперт.

Не отстала от своих главных конкурентов и кандидат от партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. 10 марта она провела в Киеве встречу с избирателями, где представила свой «новый курс» и пообещала «поднять стану не более чем за пять лет».

«Мы вернем мир, а Донбасс и Крым будут украинскими», — поделилась амбициозными планами Тимошенко.

Кроме того, она назвала выборы шансом изменить кланово-олигархическую систему, обвинив в очередной раз действующие власти в фальсификации выборного процесса.