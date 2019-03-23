«Граждан запугивают»: G7 боится срыва выборов на Украине

Послы стран «Большой семерки» (G7) направили главе МВД Украины Арсену Авакову письмо, в котором предупредили его о возможной угрозе срыва выборов украинского президента, запланированных на 31 марта, сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на копии двух писем, подготовленных группой поддержки G7 на Украине. В эту группу входят послы Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Великобритании.

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Обращение к Авакову написано на украинском и английском языках и датировано 15 марта. В нем дипломаты призвали министра принять меры «против насильственных политических экстремистских групп», способных сорвать предстоящее голосование и «узурпировать украинскую национальную полицию».

В письме, в частности, французский посол Изабель Дюмон от имени своих коллег указала на активизацию деятельностью «экстремистских политических движений на Украине».

«Они запугивают украинских граждан, пытаются узурпировать роль Национальной полиции в обеспечении безопасности выборов и наносят ущерб национальной и международной репутации украинского правительства», — подчеркнула дипломат.

Она не уточнила, какие именно экстремистские движения имеет в виду, но «Радио Свободы» предположило, что речь идет о «Национальном корпусе» и «Национальных дружинах». Дюмон обратила внимание, что причастные к инцидентам с применением насилия группы зарегистрировались на выборы в качестве наблюдателей.

Аваков подтвердил факт получения письма от послов G7, уточнив, что в нем они просят обеспечить честную процедуру голосования и недопустить срыва выборов радикалами. «Также написали, что ценят усилия и позицию МВД по этому вопросу», — подчеркнул он.

Почти через неделю после отправления письма Авакову посол США на Украине Мари Йованович лично встретилась с украинским министром и обсудила с ним «важную роль и ответственность его министерства в противодействии угрозам и предотвращении актов насилия со стороны экстремистов».

Активисты «Национального корпуса» действительно довольно активно ведут себя накануне выборов, постоянно организовывая протестные акции. Так, 16 марта в Киеве около трех тысяч протестующих забросали здание администрации президента Украины Петра Порошенко игрушечными свиньями, сообщало агентство «Украинские новости».

Эта акция началась еще на Майдане, куда многие митингующие пришли в фирменных куртках «Национального корпуса». У них в руках были флаги Украины, а сами они скандировали: «Слава Украине! Смерть врагам!», «Вместе мы можем все!» и «Украина прежде всего!»

От стартовой точки протестующие пошли через Крещатик и Европейскую площадь в сторону администрации главы государства. Дойдя до места назначения, они достали плюшевых свиней, которые, по их словам, символизируют «Свинарчуков» — коррупционеров, из-за которых и начались протесты.

Всего за два дня до этого активисты «Национального корпуса» сорвали митинг президента Украины Петра Порошенко в Чернигове, где его встретили криками «Ганьба!» и «Геть!», что означает «позор» и «вон».

Эти фразы митингующие начали выкрикивать, когда украинский лидер проходил мимо «Национального корпуса». После такого приема Порошенко отказался отвечать на их вопросы. «Вы видите, как президента принимают? Стыд вам!» — возмутился глава государства.

До этого представители той же организации сорвали митинг президента в Черкассах 9 марта.

Активисты попытались прорваться к нему с требованием арестовать бывшего заместителя секретаря Службы национальной безопасности (СНБО) Олега Гладковского и его сына, подозреваемых в коррупции.

В итоге Порошенко просто скрылся от разъяренной толпы.

Волна протестов началась после того, как в конце февраля журналисты украинской телепрограммы «Наши деньги», проводящей расследования в области коррупции, опубликовали сведения о контрабандных закупках запчастей для оборонных предприятий Украины. Авторы материала выяснили, что некоторые чиновники последние два-три года продавали оборонным предприятиям детали для военной техники с наценкой до 300%. Одна часть этих запчастей завозилась со складов украинских воинских частей, отмечают расследователи, тогда как другая — с территории России. По их информации, сумма сделок в итоге составила 250 млн гривен (порядка $9,3 млн).

Журналисты обвинили в причастности к этим махинациям близких к президенту Украины должностных лиц, в том числе Олега Гладковского, их бизнес-партнера Виталия Жукова и некоего Андрея Рогозу. Наибольшее возмущение общественности вызвало участие в этих предприятиях именно Гладковского, который раньше носил фамилию Свинарчук.

Участники акций требуют привлечь виновных к ответственности. При этом сам министр внутренних дел Украины призывает их в первую очередь думать о стране, а не «раскручивать спираль ненависти и хаоса», которая разрушает Украину не меньше, чем коррупция, с которой они борются.