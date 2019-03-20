«За 23 года аннексии»: Госдума потребует от Украины долг за Крым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании в нижней палате парламента специальной рабочей группы, которая должна будет оценить ущерб, нанесенный действиями Украины экономике Крымского полуострова.

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«Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ», — отметил Володин.

Он сообщил, что рабочую группу возглавит первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников. К этой работе будут привлечены представители думских фракций, профильных комитетов, самого региона, а также экономические специалисты и Российская академия наук, уточнил Володин.

Спикер отметил, что это позволит депутатам «выйти на решение, в основе которого будут обоснованные цифры, факты». «И дальше уже мы с вами будем рассматривать этот материал для последующего по нему принятия решений», — подчеркнул председатель Госдумы.

О намерении обязать Украину компенсировать Крыму экономические потери от его нахождения в ее составе Володин заявил еще 15 марта на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России.

«Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя — фактически аннексия», — возмутился он.

Председатель нижней палаты парламента указал на отсутствие правовой основы в действиях украинских властей, которые в 1995 году упразднили пост президента Республики Крым и отменили ее конституцию.

По этой причине Володин предложил поручить профильным комитетам Госдумы и Госсовета Крыма просчитать потери региона, которые принесла «разрушительная политика» Киева.

«Просчитать, сколько потеряла экономика Крыма <...>, сколько потерял народ, какие права были нарушены. И через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это», — заявил спикер Госдумы. Он также не исключил, что часть долгов может перейти и на поддерживающий украинскую власть Евросоюз.

При этом спустя несколько дней стало известно, что в Кремле об инициативе Володина до его выступления ничего не слышали. «Мне неизвестно о том, что такой вопрос когда-нибудь рассматривался в Кремле. Относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждутся эти рассуждения, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В то же время такая идея снискала одобрение и поддержку. Как заявил первый замглавы Госсовета РК Ефим Фикс, экономические потери Крыма за период нахождения в составе независимой Украины оцениваются в сотни миллиардов рублей.

«Если мы начнем считать, то для руководителей Украины это будет очень грустная статистика. Там речь идет не о миллиардах, а, наверное, о сотнях миллиардов, а, возможно, о триллионах рублей как минимум. К примеру, возьмем разрушенную действиями киевских властей систему Северо-Крымского канала, промышленные предприятия, которые намеренно обанкротили и разграбили, и таких примеров множество», — подчеркнул Фикс.

Он назвал поручение Володина важным и своевременным. Первый вице-спикер ГС РК также предположил, что узнав обо всех экономических потерях полуострова от пребывания его в составе Украины, украинские и западные деятели «наконец-то поубавят свой пыл и желание нажиться на крымчанах».

Предложение взыскать с Украины компенсацию за Крым высказываются уже не в первый раз. Об этом в ноябре прошлого года также говорил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель. Он напомнил РИА «Новости», что Крым стал регионом России в результате референдума, прошедшего в рамках международных норм права и в соответствии с волеизъявлением самих крымчан, поэтому народ полуострова не должен Украине ничего. Зато украинские власти обязаны возместить ущерб, который нанесли своими недружественными шагами, считает он.

«На мой взгляд, наоборот, Украина должна компенсировать те убытки, которые крымчане понесли за последние годы в результате враждебной политики нынешней киевской власти. Речь идет об энергетической блокаде, перекрытии Северо-Крымского канала, продуктовой и транспортной блокадах», — пояснил Гемпель.