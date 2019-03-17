«Откуда ностальгия?!» Пушков ответил украинской журналистке

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал репортажи украинской журналистки Олеси Медведевой о Крыме. Свою реакцию сенатор опубликовал в своем твиттере, передает ФАН.

«От Киева можно было ждать лишь повторения в Крыму Одессы или Донбасса. Какая ностальгия?! Откуда?!» — поразился Пушков.

Он подчеркнул, что никакой «ностальгии» по Украине в Крыму быть не могло — 23 года жители полуострова хотели в Россию и были «пасынками Киева». Кроме того, в регион практически не вкладывались деньги, добавил Пушков.

Реклама

Журналистка Олеся Медведева снимала в Крыму сюжеты об изменениях, произошедших с момента воссоединения полуострова с Россией. По ее словам, за 5 лет РФ вложила в регион больше средств, чем власти Украины за 23 года.

Крымчане «интегрировались» в Россию и живут по российским законам, и не тоскуют по Украине, которая сегодня «стала для них чужой страной», говорится в сюжете. Россияне на территории Крыма «окончательно окопались», передает слова Медведевой НСН.

В результате своего визита в Крым, украинская журналистка пришла к выводу, что жители полуострова на самом деле хотят быть частью России. Однако, Медведева не исключила, что крымчане могут ностальгировать по Украине. По ее словам, речь может идти о государстве, которое «закончилось» в 2013 году.

В конце февраля глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в своем фейсбуке заявил, что с момента «оккупации» Крыма Россией полуостров стал «еще более украинским». По его словам, Киев «сам виноват» в том, что Украина «заплатила высокую цену» за недостаточные усилия по украинизации Крыма. Климкин добавил, что русификация Крыма «провалилась», невзирая на все усилия «российских оккупантов и их миньонов».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал слова Климкина «очередной выдумкой».

«На самом деле идет явное снижение интереса к Украине. К примеру, в Крыму удалось сохранить русский язык, потому что раньше язык обучения выбирали родители, а в старших классах сами ученики. Число желающих получать образование на украинском языке резко снизилось», — подчеркнул сенатор. Крымчане очень довольны, что воссоединились с Россией, подытожил Цеков.

В 2016 году глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что для преодоления «агрессивной украинизации» власти полуострова «сделают все».

«Перед нами стоит важнейшая задача — воспитание и укрепление российской идентичности. В первую очередь, это касается молодежи. Решение этой задачи невозможно без глубокого изучения молодыми людьми русского языка и литературы, отечественной истории, без воспитания уважительного отношения к культурам и традициям всех народов Крыма и России», — заявил Аксенов.

Полуостров Крым и город Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в 2014 году по итогам общенародного референдума. Территориальные воды вокруг полуострова теперь тоже относятся к РФ. Однако страны Запада не признают суверенитета России над Крымом и считают его «оккупированным». При этом в поддержку воссоединения проголосовали более 90% населения полуострова.

22 октября президент России Владимир Путин на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным рассказал, что Севастополь всегда входил в состав России — даже во время передачи Крыма Украине, которое утвердил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. Путин напомнил, что в 1954 году решение о передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР было принято незаконно, поскольку решение принимал президиум Верховный совет РСФСР, хотя по закону передачу должны были утверждать Верховные советы республик и Верховный Совет СССР.

Путин также заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение, и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины «не сложится никогда».

В начале марта 2019 года президент США Дональд Трамп продлил еще на один год срок действия антироссийских санкций, которые были введены против России в 2014 году после присоединения Крыма.

При этом, как пояснил Трамп, Москва продолжает серьезно угрожать безопасности и стабильности Украины. Вашингтон продолжит ужесточать санкции в отношении России, пока Украине не будет возвращен полуостров Крым, заявил ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Кроме США, «крымские санкции» против России ввел и Евросоюз.